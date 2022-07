Laber stemning på Stortinget for å redde SAS: – Staten kan ikke gjøre SAS konkurransedyktig

SAS står på kanten av stupet. Men bare ett parti på Stortinget vil sette alle kluter til for å redde selskapet.

Venstre er blant partiene som ikke vil redde SAS. Staten skal ikke redde et selskap som ikke har livets rett, mener nestleder Sveinung Rotevatn.

27 minutter siden

– Vi får håpe at SAS overlever. Også av hensyn til gjeldsforpliktelsene selskapet har til Norge. Men overlever de ikke, så overlever de ikke.

Det sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn. Han er i likhet med flesteparten av stortingspartiene imot at Norge går aktivt inn på eiersiden i det kriserammede flyselskapet.

Norge trenger ikke SAS, mener Rotevatn, men et velfungerende flymarked.

– Jeg synes ikke det er statens oppgave å eie et flyselskap. Tvert imot skal vi nå være glade for at vi solgte oss ut av SAS i 2018. Det var helt riktig beslutning, sier han.

Vestre: Ingen friske penger

Aftenposten har hørt med samtlige stortingspartier om hvordan de stiller seg til å hjelpe SAS ut av det økonomiske uføret.

Det har tidligere vært kjent at partiene på høyresiden har vært skeptiske til å avhjelpe selskapet. Da Aftenposten kontaktet partiene tirsdag, svarte de at standpunktene deres består.

Men også på andre siden av den politiske aksen virker det å være laber stemning for å kjøpe seg inn i selskapet.

MDG vil ikke hjelpe selskapet. SV har tidligere uttalt at de har holdt døren på gløtt. De vil ikke utdype standpunktet sitt overfor Aftenposten. Senterpartiet henviser til regjeringen og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Men heller ikke regjeringen virker å ha endret standpunkt.

Forrige uke åpnet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å omgjøre statens SAS-lån til aksjer. Men han utelukket at staten vil pumpe nye penger inn i selskapet eller bli en langsiktig og aktiv eier.

På spørsmål om regjeringens posisjon har endret seg i lys av de siste dagers hendelser, opplyser NFD at regjeringens posisjon ble «klargjort forrige uke».

– Opp til dem selv

Rotevatn er lunken til også andre former for krisehjelp.

– Er det en god idé å omgjøre gjelden SAS skylder Norge, til aksjer?

– Nei, det slår meg ikke som en spesielt god idé. Men jeg la merke til at næringsministeren understrekte at om så skjer, så har ikke staten til hensikt å være en langsiktig eier. Og det får vi virkelig håpe stemmer, sier Rotevatn.

– Om SAS trenger subsidier for å konkurrere i markedet, er de pr. definisjon ikke konkurransedyktige, sier han.

Han mener situasjonen nå er vidt forskjellig fra da flyselskapene fikk krisehjelp i 2018.

– Krisen SAS står i nå, skyldes ikke uforutsigbare hendelser, hverken pandemi eller krig. Og streiken som foregår nå, er en helt ordinær arbeidskonflikt. Da er det opp til SAS selv og dets ansatte om selskapet er liv laga. Staten kan ikke hjelpe dem med det, det må de finne ut av selv, sier Rotevatn.

Fakta Norge og SAS Under daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), solgte den norske staten seg i 2018 helt ut av SAS. Staten solgte sin eierpost på 10 prosent av selskapet for rett i underkant av 600 millioner kroner. Norge er fortsatt kreditor for selskapet. I 2020, rett etter at pandemien traff flybransjen hardt, ga Norge SAS en statsgaranti på et banklån 1,5 milliarder kroner. Nå har Norge overtatt dette lånet. Nå er selskapet i alvorlig økonomisk trøbbel. Mandag gikk SAS-pilotene ut i streik. Det forverret en allerede kritisk økonomisk situasjon. Tirsdag kom nyheten om at SAS har søkt en amerikansk domstol om konkursbeskyttelse. Om søknaden innvilges, beskyttes selskapet mot kreditorer en stund. Det kjøper i så fall selskapet dyrebar tid. Selskapet er samtidig på desperat jakt etter frisk kapital. Regjeringen har signalisert at den ikke vil spytte nye penger inn i selskapet, men har åpnet for å konvertere gjeld til aksjer – uten hensikt om å bli en langvarig og aktiv eier. I Danmark og Sverige, som hver sitter på 21 prosent av aksjene i selskapet, har debatten gått om man skal pumpe flere skattepenger inn i selskapet. Danskene har åpnet for å øke eierandelen. Svenskene vil ikke inn med friske penger, men har i likhet med Norge sagt seg villige til å gjøre om gjeld til aksjer. Vis mer

Hindre en nedadgående spiral

Rødt er det eneste partiet som ønsker at staten går aktivt inn som eier i SAS. Stortingsrepresentant Seher Aydar mener at et slikt eierskap er nødvendig av to grunner: Sikre et godt rutenett og de ansattes arbeidsvilkår.

Hun viser til den pågående streiken. SAS-flyverne har anklaget SAS for å drive med fagforeningsknusing. Mange av pilotene som ble oppsagt under pandemien, fikk tilbud om jobb i et av SAS’ to datterselskaper.

Men i de nye selskapene blir pilotene ansatt på nye arbeidskontrakter, selv om jobbene er identiske, ifølge pilotene.

– SAS utnytter smutthullene i arbeidsmiljøloven. Norge bør gå inn på eiersiden og bruke eierskapet aktivt for å rydde opp i de uryddige arbeidsforholdene som nå preger selskapet, sier Aydar.