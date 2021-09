Team Jonas: Rådgiverne som skal få Støre til å skinne og bli statsminister

De er med Ap-leder Jonas Gahr Støre nærmest døgnet rundt. De briefer og driller ham før debattene, og de svarer mediene. Her er Team Jonas, som skal sørge for at Ap-lederen blir statsminister.

Team Jonas (fra venstre): Siri Storstein Hytten, Tale Jordbakke, Thomas Boe Hornburg, Jarle Roheim Håkonsen og Jonas Gahr Støre. Foto: Jonas Gahr Støre

Om snaue to uker kan Jonas Gahr Støre (62)ifølge meningsmålingene bli statsminister og Norges mektigste person.

Etter åtte år i opposisjon vil han da gå til å lede en politisk beslutningsmaskin som opererer døgnet rundt i inn- og utland.