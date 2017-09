Jøtul-klubben: Feilslått å satse på skatteøkninger

De 300 ansatte ved Jøtul på Kråkerøy utenfor Fredrikstad produserer ovner og peiser som selges verden over. Valgkampens støy merktes lite i fabrikken hvor skrapjern smeltes, glødende metall støpes, emaljeres, monteres og pakkes. Her er ekte industri med støv, støy og varme.

Sekretær i støperiklubben, Annette Johansen, er fjerde generasjons Jøtul-arbeider og Ap-medlem. Men i år stemte hun på et parti lenger til venstre.

– Jeg har ikke fått med meg hva Ap har gått til valg på. Hva vil man kjempe for? Økte skatter. Det høres ikke bra ut i folks ører, sier Johansen.

Velgermønsteret i Østfold, tradisjonelt en Ap-bastion, følger trenden i landet ellers: Her gikk Ap gikk 2,8 prosentpoeng tilbake mot 3,4 på landsbasis. Både Rødt og SV gikk frem.

Johansen er alenemor og fulgte ikke valgkampen tett. Men hun sjekket partiprogrammene for å se hvilke partier som ville gjøre noe for enslige husstander. Hun fant bare ett parti.

Rolf Øhman

Rolf Øhman

Motstanderne svekket Støres troverdighet

Hun tror støyen rundt Støres bakgrunn og formue har spilt inn.

– Jeg tror nok de hyttegreiene, svart arbeid og pengene hans har ødelagt mye for ham. Det er saker utenom selve valgkampen.

– Bør Jonas Gahr Støre gå?

– Det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke han har vært den beste frontfiguren.

Klubbleder Johannessen sier motstanderne forsøkte – og muligens lyktes – i å svekke Støres integritet som partileder og forvalter av verdiene partiet står for.

– Personlig tror jeg han står for inne for arbeiderbevegelsens verdier fullt og helt, sier Johannessen, som derimot er kritisk til flørtingen med Venstre.

– Det går ikke hvis han vil ha god relasjon til LO. Og det ble for mye fokus på skatt. De fikk ikke frem forskjellene på de to blokkenes syn på arbeidslivspolitikken. Det er veldig viktig og betyr mye for mange. Det dreier seg om makt og spillereglene mellom arbeidstagere og arbeidsgiverne.

– Vi har sett store endringer med bemanningsbyråer som svekker arbeidstagernes posisjon og gir løsere tilknytning til arbeidsplassene. Den typen saker har ikke vært tilstrekkelig fremme, mener han.

Rolf Øhman

Fra mørkeblått til ildrødt

Hovedverneombud Trond Theodorsen kjører truck og tømmer skrapjern i smelteovnen. Og stemmer Ap.

– Ap har satset litt på feil ting. De burde prøvd å finne noen saker som folk i gaten bryr seg om. Hvordan få unge til å komme seg ut i arbeidslivet, sier han.

En vandring gjennom fabrikken fra skrap til emaljert ovn, er samtidig en ferd gjennom hele det politiske landskapet, fra mørkeblått til ildrødt:

– Jeg stemte Høyre. Jeg meldte meg inn i Unge Høyre fordi de satset mest på yrkesfag og helse, sier Christoffer Halvorsen (23).

Christer Marius Abrahamsen limer og skrur sammen ovnene. Han er ikke i tvil om årsaken til Aps fall:

– Jeg tror det har mye med innvandring å gjøre. Jeg stemte på Hans Jørgen Lysglimt Johansen og Alliansen.

Klubblederen bekrefter at Frp har mange tilhengere for stram innvandringspolitikk på Jøtul.

– Frp har sterke meninger rundt innvandring, og står for et tydelig alternativ. Det mener mange er bra, sier han.

– Erna en formidabel motstander

Kollega Max Behrens sier det «ikke har vært ordentlige arbeidere i Ap siden 60- og 70-tallet».

– Støre er født rik og har null peiling og ingen følelse for fysisk arbeide i industrien, mener han.

Men det er ikke bare ledelsen i Ap som har endret karakter siden 1960-tallet, ifølge «gutta på gølvet». Det gjelder i minst like stor grad for Høyre.

– Erna er en formidabel motstander for Jonas. Hun er stødig, jordnær, ujålete – og det er mye fornuft i det hun sier. Hun utgjør ingen krise for trepartssamarbeidet, slutter Jøtul-klubbleder Johannessen.