Hvit makt forkjemper-gruppe feirer Trumps debattutspill om dem

President Donald Trump nevnte den høyreradikale gruppen Proud Boys under nattens debatt. Gruppen selv tolker utspillet som en «underforstått støtteerklæring», ifølge amerikansk presse.

Medlemmer av The Proud Boys og andre høyreradikale demonstrerer under et rally lørdag 26. september i Portland, Oregon. John Locher /AP /NTB

30. sep. 2020 14:35 Sist oppdatert nå nettopp

Høyrefløy-tilhengere demonstrerer i Portland, Oregon 26. september. Noah Berger / AP

«Proud Boys, ta et skritt tilbake, men vær klare», sa Trump under den første av tre TV-debatter mellom presidentkandidatene før valget i september.

Han sa også:

– Noen må gjøre noe med Antifa og venstresiden, for dette er ikke et høyreproblem.

Antifa er en antifascistisk og venstreorientert politisk bevegelse i USA.

Rasedebatt

På spørsmål fra TV-debattens ordstyrer Chris Wallace om han her og nå kunne fordømme hvit makt forkjemper-tilhengerne og be dem ikke fyre mer opp under uroen, svarte Trump at det ville han, ifølge NTB.

Han mente likevel at høyresidens bidrag til dette var lite, og at det er venstresiden som står bak mesteparten av volden.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var den som først nevnte gruppen The Proud Boys i debatten, og ba Trump fordømme dem.

– Dette er en president som fyrer opp under rasistisk hat og raseskille, sa Biden under debatten. Han la til at det hersker systemisk urettferdighet i USA.

Trump slo tilbake og sa at Biden som senator sto bak en lov på 90-tallet som han hevdet at skadet afroamerikanerne.

Fakta The Proud Boys Ifølge New York Times beskriver The Proud Boys seg som en provestlig broderlig organisasjon for menn. Gruppen ble stiftet i 2016 av Gavin McInnes, som også er en av grunnleggerne for det amerikansk-canadiske medie- og kringkastingsselskapet Vice media. Flere borgerrettsorganisasjoner har fordømt gruppen. Organisasjonen Southern Poverty Law Center klassifiserer gruppen som en hat-gruppe. En annen organisasjon, Anti Defamation League har kalt Proud Boys for hardnakkede hvit-makt-tilhengere. Vis mer

The Proud Boys feirer

The Washington Post-kommentator Dana Milbank skriver at bare The Proud Boys kan være stolte av Trumps oppførsel i debatten. Han skriver at Trump nektet å fordømme hvit makt-vold, og at presidenten hintet om at han kan sette sin lit til gruppens voldstaktikk dersom han taper valget.

Ifølge The New York Times sier imidlertid kampanjerådgiver Jason Miller at det var «veldig tydelig at han ber dem om å gi seg».

Minutter etter Trumps utspill skal det ha vært stor aktivitet på gruppens private sosiale medier-kanaler. De skal ha kalt presidentens utspill for historiske. I en melding i den private meldingsappen Telegram skal flere av The Proud Boys medlemmer ha skrevet at presidentens utspill var en underforstått støtteerklæring.

I en annen melding skal et medlem ha skrevet at gruppen merker en oppgang i antall nye rekrutter til gruppen etter debatten.

Ifølge Forbes skal The Proud Boys-leder Joe Biggs ha skrevet: «Trump sier egentlig at vi skal gå og «fuck them up»», på appen Parler, og senere også på Telegram.

– Dette. Dette er Donald Trumps Amerika, skrev Joe Biden i en retweet av en twittermelding der det går frem at presidentens utspill har gjort The Proud Boys helt ekstatiske.

Denne meldingen skal også The Proud Boys-leder Joe Briggs ha publisert på gruppens private sosiale medier.

Bildet som satte en støkk i mange. En uidentifisert militsgruppe tok seg i april inn i bygningen til guvernøren i staten Michigan i USA, tungt bevæpnet. Seth Herald/ X07156

Advarer mot væpnet uro i USA

Militante, ytterliggående grupper som opererer bevæpnet i det åpne rom er slett ikke noe nytt fenomen i USA. Men de har vært mer synlige enn på mange tiår gjennom denne våren og sommeren.

David Kilcullen, en av verdens ledende eksperter på væpnet konflikt, advarte for noen uker siden, ifølge magasinet Slate, mot at USA kan befinne seg i et tidlig stadium av væpnet opprør.

I flere tiår har Kilcullen studert væpnede konflikter over hele kloden. Han har bakgrunn som infanterisoldat i den australske hæren og som rådgiver for det amerikanske forsvaret. Nå er han urolig over det han har sett utspille seg på gatene i en rekke byer i USA.

Prosjektet US Crisis Monitor kartlegger vold og uro i USA. I sommer dokumenterte nettstedet at minst 20 væpnede militsgrupper, både høyre- og venstreorienterte, har beveget seg åpent i gatene. Dette i forbindelse med over 100 omfattende opptøyer og demonstrasjoner etter at afroamerikaneren George Floyd døde under en politiaksjon 25. mai.

Talte opp 430 militisgrupper

I bakgrunnen finnes det enda flere aktører: Da Kilcullen talte opp kjente militiagrupper i USA for ca. 10 år siden, fant han 380 slike grupper på høyresiden og 50 på venstresiden, de fleste av dem bevæpnede, skrev Slate i artikkelen i begynnelsen av september.