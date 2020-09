Abid Raja er for EU-medlemskap. Men da landsstyret behandlet saken i juni, unnlot han å stemme

Abid Raja har tidligere gått offensivt ut og ment at et «ja-til-EU-standpunkt» kan løfte Venstre. Nå har han lagt seg på en litt annen linje.

Abid Raja har fremstilt seg selv som distriktenes kandidat til ledervervet i Venstre. I juni stemte ja-mannen avholdende da landsstyret drøftet EU-spørsmålet. Heiko Junge/NTB

26. sep. 2020 10:08 Sist oppdatert 6 minutter siden

EU-saken blir en av de største sakene som skal opp på Venstres landsmøte på Gardermoen i helgen.

Abid Raja har tidligere gått svært høyt på banen og anbefalt partiet å si ja til EU-medlemskap. Nå venter han med å tone flagg til etter landsmøtets debatt.

EU-debatt i forbindelse med nytt program

«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap ...»

Dette forslaget fra et flertall i Venstres prinsipprogramkomité ligger på bordet når Venstres landsmøte samles. Seks av ti medlemmer i komiteen står bak den nye formuleringen. Blir den vedtatt, endrer Venstre syn på EU.

Landsstyret i partiet behandlet forslaget i juni. Et flertall der anbefalte landsmøtet å stemme for.

Raja lot være å stemme for eller imot

Abid Raja var en av Venstres tre lederkandidater og har markedsført seg som distriktenes mann. Han ble av valgkomiteen foreslått som 2. nestleder i partiet.

For snaut to år siden trakk han frem «ja til EU» som en sak han mente ville kunne løfte Venstre.

– Som et liberalt parti står vi oss bedre hvis vi har et klart ja-standpunkt, sa han til Dagens Næringsliv i desember 2018.

Men da Aftenposten denne uken spurte hva han hadde stemt da forslaget fra prinsippkomiteen ble behandlet i landsstyret, gikk han først rundt grøten i nesten to døgn. Landsstyremøtet var i slutten av juni – like før han startet på sin store rundreise rundt i landet.

Men fredag ettermiddag sendte han dette svaret på SMS:

«Så vidt jeg husker, og jeg vil nødig si noe feil til pressen, så stemte jeg ikke i den saken på LS, da jeg ønsket å følge debatten på LM først. Jeg personlig heller selvsagt i retning av flertallsforslaget, da jeg prinsipielt er for EU.»

LS står for landsstyret og LM for landsmøtet

Raja: Ingen akutt problemstilling

I en annen SMS – før han innrømmet at han ikke hadde stemt – skrev han følgende om hva han nå mener om EU:

«Jeg er 100 % i favør av EØS-avtalen, som sikrer norske arbeidsplasser i by og bygd. Jeg er 100 % for at Venstre skal følge resultatet av en eventuell folkeavstemning i fremtiden. Og da norsk EU-medlemskap ikke er en akutt, aktuell problemstilling nå, så handler det for meg om å sikre at EØS-avtalen står seg, fordi det sikrer norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning i distriktene og i byene over hele landet. På sikt bør Norge delta i alle internasjonale fora med fulle rettigheter. Slik vi deltar i Nato, slik vi også skal ta plass i FNs sikkerhetsråd, slik bør vi også på sikt bli fullt ut medlemmer av EU.»

Dørum tilhører mindretallet

Mange spår at Venstre blir et ja-parti innen helgen er omme. Påtroppende leder Guri Melby og påtroppende 1. nestleder Sveinung Rotevatn håper det.

Men fire av ti medlemmer i prinsipprogramkomiteen advarer Venstre mot å gå inn for medlemskap. En av dem er tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum, som var vitne til at partiet ble delt i to på grunn av EU-saken i 1972. De fire mener partiet bør nøye seg med å slå fast følgende: «Norge har så langt valgt å regulere sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen, som har tjent Norge godt ...»

Begge sider ønsker ny folkeavstemning om saken dersom Norge skal søke. Begge sider er også enige om at Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

Men hvor tydelig ja-parti Venstre skal bli, vil det også bli debatt om.

Både Oslo og Viken Venstre har fremmet forslag om en mer spisset ja til EU-formulering. Ingen av dem har med ordene «på sikt» i sine forslag.

Kan bli ett av to tydelige ja-partier

Dersom Venstres landsmøte vedtar dette, kommer partiet til å gå fra å ha vært et nei-parti i 48 år til å bli et ja-parti.

Frp har gått motsatt vei de siste årene, og Ap har tonet ned sitt tidligere ja til EU-standpunkt. I det programutkastet Ap la frem fredag, sier ikke partiet mer enn av EØS-avtalen skal bestå.

Bare Høyre er før helgens landsmøte i Venstre et tydelig ja-parti.