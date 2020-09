Ap mister halvparten av stortingsrepresentantene i Trøndelag i fersk meningsmåling

I en ny meningsmåling for NRK og Adresseavisen faller Arbeiderpartiet dramatisk. Partiet er mindre enn Høyre i Sør-Trøndelag for første gang.

Ingvild Kjerkol møtes av dårlige meningsmålinger som nybakt leder i Trøndelag Ap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Nå nettopp

– Dette er veldig dårlige tall for oss. Vi synes ikke det er spesielt artig å kommentere så lave tall, sier nyvalgt leder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Arbeiderparti til NRK.

Til Adresseavisen er hun enda mer direkte.

– Det er helt ræva tall, sier fylkeslederen.

Målingen, som ble utført av Norstat, viser at Arbeiderpartiet har en oppslutning på 19,8 prosent i Sør-Trøndelag, mot 32,8 prosent ved stortingsvalget i 2017. For første gang er Høyre (20,3) større enn Arbeiderpartiet på en måling i fylket. Ap går fra fire til to mandater på Stortinget fra fylket, mens Sp går fra ett mandat til to, og Rødt fra null til en.

Til tross for at trøndelagsfylkene ble slått sammen til ett Trøndelag i 2018, er fylket fortsatt delt i to valgdistrikter til stortingsvalg.

Heller ikke i Nord-Trøndelag ligger partiet godt an. Ap faller fra 34,2 prosent i 2017 til 21,1 prosent i denne målingen. Partiet mister et mandat, som går til Sp. Sps oppslutning i denne målingen ligger på 34,2 prosent, mot 24,4 i 2017.

Verre for partiet er at det også er store utslag fra februar i år. Siden februar har partiet falt med 10,9 prosentpoeng i Sør-Trøndelag og 8,7 prosentpoeng i Nord-Trøndelag.

Målingen er tatt opp en drøy uke etter et kaotisk fylkesårsmøte i Trøndelag Ap, med store omveltninger rundt ledervalg og Trond Giske.

– Jeg tror det er en kombinasjon av uro og at velgerne ikke kjenner igjen Arbeiderpartiet, sier Kjerkol.