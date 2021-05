Erna Solberg: – Vi er ikke så opptatt av å bekjempe rikdom

– Venstresiden har fått lov å si at fattigdom og ulikhet er lik «formuesulikhet». Og så sier folk at ulikheten øker i Norge. På mange områder gjør den ikke det, sier statsminister Erna Solberg.

– Ja, vi er mest opptatt av å løfte de som lever i fattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: Dan P. Neegaard

Nå nettopp

Et representativt utvalg velgere svarer at «sosiale forskjeller» er viktigst for dem ved valget. Og opposisjonen har i lang tid angrepet regjeringen for å favorisere landets rikeste på bekostning av svakere grupper.

Solberg mener også at sosial ulikhet er viktig. Og at de rødgrønne opposisjonen tegner et feilaktig bilde «av at alt går feil vei», og at «vi bare prioriterer de rike».