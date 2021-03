Hans-Christian Gabrielsen skrev 22. juli-forord rett før han døde

To dager før han døde, leverte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen forordet til AUF-boka «Aldri tie, aldri glemme – en bok fra AUF ti år etter terroren».

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på en pressekonferanse fire dager før han brått døde 9. mars i år. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Ifølge FriFagbevegelse var det en av de siste tekstene Gabrielsen skrev før han brått døde 9. mars, 53 år gammel.

– Det var ingen Utøya-sommer uten besøk av Hans-Christian. Han hadde et genuint engasjement både for historien og for øya. Han var en du forbandt med Utøya. Han har også vært veldig sentral i arbeidet med 10-årsmarkeringen til sommeren, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

– Det er spesielt sterkt å lese teksten når han gikk bort så kort tid etter at han hadde skrevet den, tilføyer hun.

Slik avslutter Hans-Christian Gabrielsen sitt forord:

«Jeg kommer aldri til å glemme den tragiske fredagsettermiddagen for ti år siden. Det var den mørkeste dagen for Norge siden 2. verdenskrig. Den angrep kjernen av det samfunnet vi har bygd sammen. Jeg kommer heller aldri til å glemme fellesskapet, og de verdiene, som utgjør det Norge vi må ta vare på. Jeg tror og håper også at jeg ikke er alene. Det skylder vi de 77 som ble drept i regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011».

«Aldri tie, aldri glemme – en bok fra AUF ti år etter terroren» lanseres tirsdag over påske.