Rødgrønt flertall også uten MDG og Rødt på siste måling fra Norstat

Sp og Ap går mest frem på Aftenpostens siste meningsmåling. Dermed får Ap, Sp og SV rent flertall – med hårfin margin.

Siste partibarometer fra Norstat viser at Ap og Sp har flertall sammen med SV. Men flertallet er knapt. Foto: Terje Pedersen/NTB

9 minutter siden

Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker Rødt eller MDG i en eventuell ny rødgrønn regjering. Derfor er siste meningsmåling Norstat har utført for Aftenposten og NRK, godt nytt for begge to.

Den gir de tre tidligere regjeringspartiene i den rødgrønne regjeringen, Ap, Sp og SV, 85 mandater i Stortinget. Det er akkurat nok til å ha flertallet av de 169 setene i salen.

Men fremgangen til Ap og Sp – begge går frem med 1,8 prosentpoeng – er såpass liten at partiene neppe bør ta frem champagnen. I tillegg er fremgangen for begge mindre enn feilmarginen. Det samme er SVs fremgang på 0.8 prosent.

Lav partilojalitet i Ap

Bakgrunnstallene viser noe som neppe får Støre til å juble. Spør man dem som stemte på Ap sist, om de vil stemme på Ap hvis det var stortingsvalg i morgen, svarer bare 65 av 100 ja på det spørsmålet.

Ap lekker velgere til Vedum. Men ikke bare til ham. Ap lekker både «lillavelgere» – de som står mellom Ap og Høyre – til Høyre og mer venstreorienterte velgere til venstresiden.

Tallene nedenfor viser nettotap av velgere fra Ap til følgende partier siden stortingsvalget i 2017:

Sp: 41.000

SV: 26.000

Høyre: 22.000

Rødt: 17.000

25.000 av dem som stemte Ap sist, sier nå de er usikre på hva de nå vil stemme.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke så nær Ap i oppslutning på siste måling. Dermed er problemstillingen om Vedum bør utfordre Jonas Gahr Støre som statsminister mindre relevant. Foto: Stein Bjørge

Bøhler-effekt for Sp i Oslo

Samtidig som Ap lekker velgere, har Vedum fått nye fra nesten alle partier.

Den mest kjente Ap-velgeren som har gått til Sp, er Aps tidligere stortingsrepresentant Jan Bøhler. En måling Norstat tok i forrige uke for bare Oslo, viser en tydelig Bøhler-effekt for Sp. Partiet får en oppslutning i Oslo på 4,5 prosent i Oslo. Det er mer enn en dobling siden valget i 2017.

Blir det valgresultatet, får Bøhler fast plass i Sps stortingsgruppe fra 2021 til 2025.

Dystert bilde for Solberg-regjeringen

Det store bildet viser solid flertall på rødgrønn side – hvis man inkluderer MDG. Og det skjer til tross for at Rødt igjen er under sperregrensen. Erna Solberg, Siv Jensen, Kjell Ingolf Ropstad og Guri Melby har får bare 74 mandater i denne målingen.

Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Det fører til at ingen av dem får mer enn to mandater.

Høyre kan imidlertid glede seg over å være største parti, men forspranget er under 2 prosentpoeng.

Ingen synlig landsmøteeffekt for Siv Jensen

708 av 1000 spurte har svart på spørsmålene fra Respons. Målingen er tatt opp i perioden 20. -25. oktober. Det er rett etter Frps landsmøte, som var lørdag 17. oktober.

I normale tider er det ikke uvanlig at man ser en viss landsmøteeffekt på meningsmålinger. Men Frps «én-dags-korona-landsmøte» ser ikke ut til å ha vært til noen hjelp for Frp. Partiet har den nest største tilbakegangen av alle partiene på målingen. Det skal imidlertid sies at også denne er innenfor feilmarginen.

Bare Rødt har knepent større tilbakegang.