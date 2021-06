Ap åpner for å sende asylsøkere til Afrika

Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, sier det kan være aktuelt å sende asylsøkere til asylmottak utenfor Europa. Foto: Lise Åserud / NTB

I likhet med danskene åpner Arbeiderpartiet for å sende asylsøkere til asylmottak utenfor Europa, men gitt at personen allerede har vært i dette landet.

NTB

Nå nettopp

Den danske regjeringen har høstet kritikk fra europeiske sosialdemokrater etter at de innførte en lov som åpner for å sende asylsøkere til asylmottak i Afrika.

Ap, som er søsterpartiet til Socialdemokratiet, ønsker å gå i samme retning her til lands, skriver Dagens Næringsliv.

– Vårt utgangspunkt er at vi også ønsker tredjelandssamarbeid for å få slutt på dødsreisene over Middelhavet, sier Masud Gharahkhani, som er Aps innvandringspolitiske talsmann, til avisa.

– Men vi må finne løsninger som er praktisk mulig og i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Jeg tror debatten er litt annerledes mellom oss og danskene på dette, sier han.

Gharahkhani understreker at det for eksempel kan være individuelle hensyn som gjør at man ikke kan sende en asylsøker til et tredjeland.

– Hvis det ikke er trygt nok å sende vedkommende til tredjeland, så vil vi ikke gjøre det. Eller hvis vi ikke har avtale med landet du har reist gjennom. Da vil vi behandle søknaden her, sier han.

Justisminister Monica Mæland (H) har tidligere svart nei på en dansk invitasjon om samarbeid om asylmottak i Afrika.