Støre vil ha flertallsregjering på venstresiden, men utelukker ikke samarbeid med Høyre

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier Norge trenger en ny kurs og vil i utgangspunktet ha en flertallsregjering med Sp og SV. Foto: Bjørge, Stein

I helgen avslørte Vedum at han kunne samarbeide med Høyre på flere saksområder. Støre sier det kan bli brede flertall på noen politiske saker.

5. juli 2021 19:09 Sist oppdatert nå nettopp

Hvis Trygve Slagsvold Vedum får det som han vil, sitter han i høst som statsminister og kan samarbeide med Høyre på flere felt.

Vedum har brukt mye tid på å gå løs på Høyre sin politikk de siste årene. Nå åpner han døren for å gå sammen med Høyre på innvandringspolitikk, olje og gass- politikk og forsvarspolitikk.

Det er 70 dager til valget. Partiene er i full gang med å vise hva de vil bruke en eventuell regjeringsmakt til. Og ikke minst hvem de vil samarbeide med for å få gjennomslag.

– Hva synes du om Vedums forslag om å samarbeide med Høyre?

– Jeg mener landet trenger en ny politisk kurs etter åtte år der forskjellen har økt og de med mest har stått først i køen, og vi får ikke det gjennom samarbeid med Høyre, sier Jonas Gahr Støre.

– Men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å samarbeide med Høyre på noen saker?

– Vi går til valg på en flertallsregjering med SV og Sp. På noen områder er det bredere enighet også på tvers av skillelinjene i norsk politikk. Det er bra, og det vil det sikkert være etter valget også.

– Kan dere samarbeide med Høyre på saker hvor fløypartiene på venstresiden ikke er enig med dere? Ja eller nei?

– Vi ønsker en flertallsregjering med Sp og SV. Det som er viktig er at vi trenger en ny kurs for landet.

– Så du utelukker det ikke?

– Jeg spekulerer ikke i alternativer utover det vi går på valg på. Vi skal finne gode løsninger i Stortinget med de partiene og om andre partier er med på det er jo det fint.

Støre peker på at de også forrige gang, i flertallsregjering, hadde områder med bred politisk enighet om politikk utover flertallet.

– Som for eksempel et sterkt forsvar av EØS-avtalen. Hvis Vedum med sitt utspill åpner for dette, er det et godt signal, sier han.

Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU etter nye forhandlinger. Dette mener også SV.

Les også Vedums plan: Vil lage oljepolitikk med Høyre og reversere Høyre-reformer med SV.

– De to partiene har Arbeiderpartiet til felles

SV og Sp er uenige om flere ting. Sp vil helst ikke sitte i regjering med SV. SV på sin side er åpne for å regjere med Sp, men sier at velgerne nå må stemme for de for å unngå påvirkning fra Høyre.

Du har hele tiden sagt at du ønsker en regjering med både Sp og SV, hvordan skal du forene disse to?

– Det begge har til felles, er at de peker på Arbeiderpartiet som samarbeidspartner, sier Støre.

– Jeg begynner der vi har et felles mål, og det er på de viktigste områdene. Vi har et felles ønske om å satse på felles ansvar for helse og omsorg, ikke privatisering, få ned ulikhetene og en mer aktiv næringspolitikk.