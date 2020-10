Rødt-gjennomslag for bedre støtte til veteraner

Rødt har fått med seg stortingsflertallet på flere tiltak for bedre å ivareta skadde veteraner.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått Stortinget med på flere tiltak for bedre å ivareta skadde veteraner. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Vi er veldig glade for å få gjennomslag i denne saken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Innstillingen i saken ble klar torsdag. Et samlet Storting, også regjeringspartiene, støtter nå Rødts forslag om at veteraner som har vært på oppdrag for Norge i utlandet, ikke skal miste retten til erstatning på grunn av foreldelse.

Dessuten er et samlet Storting med på at avgjørelser om erstatning skal være bygget på medisinske vurderinger.

Størst uklarhet har det vært rundt spørsmålet om kutt i den juridiske hjelpen til veteranene. Men Fremskrittspartiets Morten Wold bekrefter at det er flertall for Rødts forslag også på dette punktet, ettersom Frp går sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

– Vi har gått inn og støttet alt. Dette fortjener veteranene. Vi må ha respekt for veteranene og det de har gjort for oss, sier han til NTB.

Når det gjelder juridisk bistand, bes regjeringen «sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes».