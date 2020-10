1. Uavhengig administrasjon av domstolene

En slik bestemmelsen vil sikre at ansvaret for administrasjonen av domstolene ikke kan tilbakeføres til regjeringen uten en endring i Grunnloven. Regjeringen kan heller ikke instruere administrasjonen uten at den endres.

2. Sikre uavhengige utnevnelser.

I dag utnevner regjeringen – Kongen i statsråd – dommere etter en bestemmelse i domstolsloven. En grunnlovsfesting, med pålegg om å innhente innstilling fra et uavhengig råd, vil gi et vern mot politisk påvirkning. Og sikre at dommere utnevnes etter kvalifikasjoner.

3. Sikre at dommere som hovedregel er uavsettelige

Dommernes stillingsvern er i dag det samme som for embetsmenn generelt og innebærer at de ikke kan «avsettes uten etter dom». Kommisjonen tar til orde for et ekstra vern for dommerne fordi prinsippet om domstolenes uavhengighet «står i en særstilling». Kommisjonen anbefaler også at aldersgrensen for dommere – i dag 70 år – skrives inn i Grunnloven. Det skal hindre at en regjering senker aldersgrensen gjennom en alminnelig lovendring fordi man vil ha nye dommere med bestemte verdier og holdninger.

4. Makstall på antall høyesterettsdommere

Grunnloven setter i dag ingen begrensninger på hvor mange dommere en norsk regjering kan utnevne til Høyesterett. Regjeringen kan i prinsippet utnevne langt flere dommere enn 20 som er dagens antall.

Kommisjonen mener et makstall kan hindre at vilkårlige flertall i Stortinget kan påvirke Høyesteretts dømmende virksomhet gjennom å utnevne flere dommere enn det Høyesterett trenger for å oppfylle sin funksjon som øverste domstol. Den foreslår to alternative bestemmelser, med et makstall på henholdsvis 22 og 20 medlemmer, inkludert justitiarius.

5. Slå fast et domstolshierarki

Grunnloven slår fast dommer fra lavere domstoler kan bringes inn for Høyesterett. Men ikke fra hvilke domstoler. I prinsippet kan derfor et knapt flertall på Stortinget i dag foreta radikale endringer i domstolssystemet.