Ber regjeringen stoppe Helseplattformen: – Hvor lenge skal dette egentlig få pågå?

Frp i Trøndelag mener grensen er nådd for Helse Midt-Norges nye journalsystem. Nå ber de helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skrote prestisjeprosjektet – og kaste styret i Helse Midt-Norge.

Lill Harriet Sandaune og Tommy Skatland fra Frp i Trøndelag.

21.02.2023 15:46

(Adresseavisen) – Det er allerede fare for liv og helse. Hvor lenge skal dette egentlig få pågå?

Det spør Lill Harriet Sandaune i Trøndelag Frp overfor Adresseavisen.

Sist uke vedtok Trøndelag Frp en resolusjon hvor de ber helseminister Ingvild Kjerkol om å gripe inn og regelrett stoppe innføringen av Helseplattformen, det nye journalsystemet i Helse Midt-Norge. Frp ber også regjeringen kaste styret i det regionale helseforetaket.

Saken skal behandles på partiets landsmøte i april, og kan da bli partiets vedtatte politikk, også nasjonalt.

Hun sier det er skremmende å høre om pasienter som ikke får oppfølgingen de har krav på.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan styredokumenter forteller om en til dels kaotisk innføring ved St. Olavs, som er landets fjerde største sykehus.

Forrige uke slo Statens helsetilsyn også fast at journalsystemet har ført til økt risiko for pasientene. Systemet koster fellesskapet nærmere 4 milliarder kroner.

– Det gjør inntrykk å høre om den kvinnen Adresseavisen skrev om tidligere som skal ha tatt røntgenbilder på St. Olavs hospital i november, og først etter at hun etterlyste resultatene selv i januar, fikk vite at hun hadde benkreft. Dette er skjebnesvangert og kan ikke fortsette, sier Sandaune, som er gruppeleder for Frp i fylkestinget, og vara til Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Fakta Helseplattformen Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Pasientjournalen bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Den nye løsningen innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Trondheim kommune innførte Helseplattformen i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai.

St. Olavs hospital innførte Helseplattformen 12. november.

Hittil har det kostet 3,8 milliarder kroner og tatt tre år å få systemet Helseplattformen inn i Midt-Norge.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet DIPS AS. Vis mer

Alvorlig rapport

Saken hun sikter til, er en av pasienthendelsene ved sykehuset hvor det undersøkes om Helseplattformen kan ha spilt en rolle.

Hun tror de fleste ansatte har vært innstilt på at det ville bli noen startproblemer, men at grensen nå er nådd.

Partiet stiller spørsmål ved pengebruken i prosjektet – som altså er godt over fire milliarder kroner allerede – i en situasjon hvor helseministeren samtidig ber om at landets sykehus skal spare penger.

Partiet har regnet seg frem til at kostnadene til Helseplattformen så langt alene tilsvarer finansieringen av om lag 6 880 sykehjemsplasser, eller finansieringen av om lag 4 800 heltids sykepleiere.

«På den bakgrunn ber årsmøtet i Trøndelag Frp helse og omsorgsministeren om å stoppe Helseplattformen, og skifte ut styret i Helse Midt-Norge. Dette for å hindre at pasienter og ansatte blir mer skadelidende, og prosjektet ender i en enda større katastrofe», skriver de i resolusjonen.

Pasientsikkerheten

Sandaune mener systemet må byttes ut der det allerede er innført, og viser til at landets andre helseregioner har andre systemer.

– Er ikke visjonen om «En innbygger en journal» «En innbygger en journal»Ambisjon lagt frem av helseminister Jonas Gahr Støre i 2012. Man ønsket en felles journalløsning for hele den norske helsesektoren. Det skulle styrke pasientsikkerheten og øke effektiviten. viktig nok til at dette prosjektet bør kjøres i mål?

– Ikke når det går løs på liv og helse. Da kan man ikke stå og klamre seg til visjoner. Det handler om respekten til pasientene og de som står på gulvet og kjenner effektene av dette.

– Hva er alternativet til Helseplattformen for sykehus og kommuner i regionen, når prosjektet nå har gått så langt som det har?

– Det er jo allerede stor usikkerhet om fastlegene blir med, og da har jo visjonen allerede slått sprekker. Og 14 kommuner er i gang med å vurdere alternativer, noe som gjør at vi også der har en «sprekk» i helheten. Visjonen er kjempebra, den, men nå har vi fått mange eksempler på at dette faktisk ikke går an, og da må vi ta det innover oss, sier hun.

St. Olavs hospital i Trondheim er landets fjerde største sykehus og har rundt 11.000 ansatte. Innføringen av nytt journalsystem ved sykehuset har ført til mye problemer.

– Stort økonomisk tap

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge har vært tydelig på at det ikke er aktuelt å skrote prosjektet – og at det ikke er et reelt alternativ å gå tilbake til den gamle journalløsningen sykehuset hadde.

– Å nullstille en avtale vil representere et stort økonomisk tap og vil bety at helsetjenesten i vår region må vente i mange år før vi får på plass en oppdatert journalløsning som gir mulighet til samhandling slik Helseplattformen er innrettet, sa Slørdahl i desember.

– Både styret og administrerende direktør i Helse Midt-Norge har sagt at det er uaktuelt å stoppe innføringen av Helseplattformen. Derfor er det på tide at styret byttes ut, slik at nye folk kan ta ansvar for at pasientene får ansvarlig helsehjelp, sier fylkesleder Tommy Skatland i Frp Trøndelag.

– Jeg mener at det er mye mer fornuftig å bruke pengene på mer helsepersonell enn å kaste bort pengene på et journalsystem som ikke virker i tråd med behovet og heller ikke fører til bedre helsetjenester, sier Skatland.

Adresseavisen har spurt helseministeren om en kommentar til utspillet fra Frp i Trøndelag, men hun ønsker ikke å svare.

Adresseavisen har også spurt styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge vil han har en kommentar til resolusjonen til Frp i Trøndelag – og påstanden om at styret må byttes ut slik at nye folk kan ta ansvar for at pasientene får ansvarlig helsehjelp.

Han svarer «nei».