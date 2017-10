Førstkommende tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag. Ap varsler at partiet blant annet kommer til å fremme forslag om å øke fedrekvoten fra dagens 10 til 14 uker.

– Vi fremmer forslaget fordi vi mener det er riktig. Det er en viktig politisk sak for oss, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

– Vi øker ikke den totale permisjonens lengde, men foreslår fire ekstra uker innen den eksisterende rammen på permisjonen, opplyser hun.

Likestillingsombudet ønsker drastiske endringer i foreldrepermisjonen: ønsker todeling. Her er ombudets forslag.

Venstre vipper gjerne flertallet

Sp og SV bekrefter at de støtter forslaget. Alt tyder på Venstre vil gjøre det samme. Det bekrefter sentralstyremedlem Guri Melby.

– Det er fint å bruke muligheten til å vippe flertallet i riktig retning i denne saken. Det var en viktig sak for oss i valgkampen og har vært det lenge, sier hun.

Tilsammen har de tre rødgrønne partiene og Venstre 87 av Stortingets 169 stemmer og dermed flertall.

– Hvis andre partier er villig til å støtte forslaget, er det bra. Det er en annen parlamentarisk situasjon nå, sier Tajik.

Melby: Forventer at Venstre støtter forslaget

Melby sier hun forventer at partiets stortingsgruppe støtter Aps forslag, som ligger ganske nær opp til Venstres primærstandpunkt.

– Jeg tror det er ganske sikkert at Venstre kommer til å støtte dette, for vi er forpliktet av et program som går inn for en tredeling: altså 15 uker, sier hun og fortsetter:

– Enten fremmer vi eget forslag om noe lignende, eller så støtter vi Aps forslag. Men det må formelt gruppebehandles, sier Venstre-politikeren og sikter til at Venstres stemmegivning på Stortinget må drøftes i den nye stortingsgruppen.

Kompromisset seg frem til ti uker i 2013

Fra 1. juli 2013, kort tid før de rødgrønne mistet makten, økte de fedrekvoten fra 12 til 14 uker. Men i det første budsjettforslaget fra den nye regjeringen til Erna Solberg ble fedrekvoten redusert med fire uker.

Ti ukers fedrekvote var et kompromiss Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet seg frem til i Nydalen høsten 2013.

Høyre og Frp ville den gang avvikle hele kvoten, KrF ville redusere den til 10 uker, mens Venstre ikke ønsket noen reduksjon.

I forrige periode var Venstre bundet av samarbeidsavtalen og måtte støtte Regjeringens forslag.

– Nå er vi ikke det, sier Guri Melby.

Venstre går lengst av alle: ønsker 15 uker

Ap har foreløpig ikke tatt stilling til eksakt tidspunkt for når 14 ukers fedrekvote skal gjeninnføres. I det forslaget som nå ligger på bordet, vil partiet foreslå å «be Regjeringen legge frem en sak om å øke fedrekvoten til 14 uker ...»

Ap, SV, Sp, og MDG har alle programfestet at de vil utvide fedrekvoten til 14 uker. Venstres vil øke den til 15 uker.

Rødt og KrF vil også utvide fedrekvoten til 14 uker, men begge disse partiene vil samtidig øke hele permisjonslengden: Rødt med tre uker (til 52 uker med full lønn) og KrF med fire uker (til 53 uker med full lønn.)

Høyre har snudd

Etter forrige valg har Høyre snudd og går nå inn for å beholde dagens fedrekvote. En av årsakene til Høyres snuoperasjon, er en nedgang i antall permisjonsdager fedre tar ut.

Denne utviklingen får statsråd Monica Mæland til å tenke nytt om fedrekvoten

Fakta: Fedrekvoten – historikk Fedrekvoten er blitt endret seks ganger etter at den ble innført. Gro Harlem Brundtlands Ap-regjering: 1993: 4 ukers fedrekvote ble innført. Kjell Magne Bondevik II (Høyre, KrF og Venstre) 2005: 5 uker. Jens Stoltenberg II (Ap, SV og Sp) 2006: Seks uker. 2009: Ti uker. 2011: Tolv uker. 2013: Fjorten uker. Erna Solberg (Høyre og Frp) 2014: Ti uker. Fedrekvoten redusert fra 14 til ti uker fra 1. juli 2014.

Jan Haas / picture alliance

KrF og Rødts forslag er dyrere

Forslaget til Rødt og KrF er vesentlig dyrere enn de andre partienes forslag.

Slik permisjonsordningen er utformet, er det både en fedre- og mødrekvote av lik lengde, samt en felleskvote. Når man øker fedrekvoten uten å øke den totale permisjonens lengde, blir det mindre kvote til felles fordeling og ergo færre uker mødre maksimalt kan ta ut. Men øker man hele permisjonens lengde med fire uker, koster det minst 1,5 milliarder kroner.

Da H/Frp-regjeringen reduserte kvoten fra 14 til 10 uker fra og med 1. juli 2014, beregnet de at forslaget ville medføre en årlig innsparing på mellom 130–160 millioner kroner. Innsparingen skyldes at fedre i gjennomsnitt tjener mer enn mødre. Det tyder på at det også har en tilsvarende prisjustert kostnad å øke fedrekvoten igjen.