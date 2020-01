Olav Olsen

Som en av sine første statsrådsgjerninger, begraver Abid Raja den velkjente, frittalende stortingspolitikeren med samme navn. Nå vil velgerne oppleve en ny Raja med innestemme og diplomatisk etikette.

– Men det kommer ikke til å skje til enhver tid. For jeg er født med utestemme. Det er jo et problem. Jeg kommer til å spille på de strengene jeg har, men jeg kommer til å være en del av dette laget, sier han.

Han er åpenbart godt drillet på overgangen fra solospill med rask og klar tale til lagspill ensbetydende med prosess og kompromiss.

I høst «holdt han seg for nesen» da omstridte Human Rights Service fikk statsstøtte. På spørsmål om de får penger på neste års budsjett, er tonen statsmannsaktig:

– Årets bevilgning er vedtatt. Hva som skjer neste år, det må vi komme tilbake til under budsjettkonfasen, svarer han.

– Har du noen mening nå?

– I et partihierarki har vi en partileder. Og i et kollegium er det viktig at vi drøfter. Nå skal jeg bli lagspiller, sier Raja.

Klassereise fra barnevernet

Advokaten, muslimen, trebarnsfaren, Birken-deltager og Venstre-politikeren med pakistansk bakgrunn og fargerike klær, vekker hyllest og hat.

Han har gjennomført en klassereise fra tøff oppvekst på barnevernsinstitusjon til sete rundt kongens bord. Moren var analfabet, faren fabrikkarbeider som hyppig tydde til ørefik og slag i oppdragelsen.

Det endte med at Raja ble tatt hånd om av barnevernet og bodde på flere institusjoner. Han beskriver seg som «sint ung muslim» i perioden. Blant annet deltok han i et overfall som kunne endt svært alvorlig.

– Jeg kunne blitt drapsmann. Det var nære på en gang. Da var jeg bare 15 år. Det går aldri lenge mellom hver gang jeg blir slått av takknemlighet over at det ikke skjedde, over at han jeg holdt en truende brostein over, stakk av før jeg fikk sjansen til å potensielt ta livet hans – og ødelegge mitt eget i samme slengen, har han tidligere fortalt.

Flere av de Raja hang med ble narkomane, og at han ikke endte slik selv beskriver han som «flaks.»

– Jeg kunne også blitt sosialklient. Jeg er oppvokst i en kommunal bolig, har gått inn og ut av barnevernsinstitusjoner, har han beskrevet.

Hemmelig stevnemøte på Burger King

Raja møtte sin kone Nadia Ansar i studietiden. De opplevde moralpolitiet i innvandrermiljøet på nært hold og måtte lenge holde kjærligheten skjult.

Sosial kontroll i det norskpakistanske miljøet tvang paret til hemmelige stevnemøter innerst på Burger King på Majorstuen. Her kunne de møtes uten frykt for å møte personer fra det pakistanske miljøet. Trodde de, har paret fortalt Universitas.

I dag er gift, hun er psykologspesialist, og sammen har de tvillingdøtre og en sønn. Hans bakgrunn og personlighet skaper både hyllest og hat. Familien bor på hemmelig adresse, og sosiale medier formidler trusler og metervis med sjikane.

I høst dukket kommentarer som at han fortjener «en kule midt i pannen», opp i høyreorienterte sosiale medier.

– Hva slags muslim er du?

– Hva slags muslim jeg er? Aller først er jeg et menneske. Som menneske defineres jeg ikke av religion. Og som menneske er jeg opptatt av friheten til å tenke, velge, og å tro, ikke tro og skifte tro.

– Mine veivalg defineres av moral og etikk og ikke religiøse dogmer.

– Praktiser du muslimsk tro?

– Hvordan er dette relevant for den nye kultur- og likestillingsministeren, spør han i et sjeldent øyeblikk av rådvillhet.

– Jeg er født muslim. Jeg har en gudstro i meg. Jeg har også tvilt. Men jeg er ikke en utbredt, praktiserende muslim, svarer han.

Lederstrid

Raja legger ikke skjul på ambisjoner. Som når han «stiller seg til disposisjon» for partiet. I politikerspråket er det ensbetydende med han ønsker eller er klar til å ta over som partileder.

Mens Venstre har lagt seg langt under sperregrensen, har Raja har reist land og strand rundt og tent håp i fortvilte Venstre-sjeler.

– Jeg har reist mye. Og jo mer jeg reiser i landet vårt, desto mer forelsket blir jeg i distriktene, sa han i høst. For mange bekrefter det at han er ute etter partilederstolen.

Fredag rant det gledestårer fra Raja og Skei Grande. Fra begge samtidig. Gjennom årene har det falt langt flere bitre tårer mellom dem.

Konflikten mellom Skei Grande og Raja eksploderte for all verden i november 2018. Da snakket Skei Grande med finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) på telefon uten å vite at høyttaleren sto på og Raja satt ved siden av.

– Du kan ikke stole på noe av det han sier. Han er ute etter å ta meg, sa Venstre-lederen.

I dag holder han fast ved at han ikke er på lederjakt. Men han «står til disposisjon» samtidig som han står bak Skei Grande så lenge hun ønsker å fortsette som leder.

Olav Olsen

I valgkampen kastet han en bombe inn i den borgerlige leiren med utsagn om at Frp spredte «brun propaganda». Det endte med en beklagelse om at han ikke visste at fargen kobles til Hitlers stormtropper.

Han fulgte opp med en direkte utfordring til statsministeren i en kronikk i Aftenposten:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk,» skrev han.

Slike angrep glemmes ikke. I høst stemte 31 representanter blankt på Raja som president i Stortinget.

Frp-leder Siv Jensen sier at Raja har « et krevende utgangspunkt» når han skal forsøke å få Frps støtte.

– Raja har et svært svakt utgangspunkt og en betydelig jobb å gjøre om han ønsker noe form for samarbeid, sier Jensen.

Til det svarer Raja at han har jobbet veldig godt med mange i Frp.

– Jeg har gode relasjoner til mange i Frp. Men jeg skal ikke legge skjul på at det har vært også skjær i sjøen. Nå blir det min oppgave å finne en farbar vei over disse bølgene. Jeg vi strekke ut min hånd til alle i Frp. Jeg har ikke noen allergier mot Frp, sier han.

– Venstre har i alle fall har én rockestjerne, sukket en tillitsvalgt ifølge Vårt Land etter høstens valgnederlag.

– Rockestjerne? Det var litt kult sagt, slutter Raja.