Stortinget anmelder Ap-politiker

Det opplyser Stortingets administrasjon i en pressemelding torsdag kveld.

Stortinget skriver at de har «levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt om mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse».

Liadal er orientert om anmeldelsen, opplyser Stortingets administrasjon. De hadde torsdag et møte med Liadal.

– Vi har gått igjennom denne alvorlige saken. Vi ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier Marianne Andreassen, Stortingets direktør.

Støre har forståelse for at Stortinget ber politiet etterforske

– Dette er en alvorlig sak, uansett om dette er gjort bevisst eller ikke. Jeg har forståelse for at Stortinget har bedt politiet etterforske saken videre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Vi folkevalgte er avhengige av tillit fra velgerne. Ordningen med reiseregninger bygger på tillit mellom representanter og Stortinget, og brudd på regelverket er uakseptabelt. Dette er nå en politisak, og vi må nå avvente politiets etterforskning.

Dette er saken

Tirsdag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal har erkjent at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på.

Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Strammer inn reglene ytterligere

Fra 1. januar 2019 ble dokumentasjonskravet knyttet til stortingsrepresentantenes reiseregninger innskjerpet. Da skjedde det som en direkte følge av stortingsrepresentant Mazyar Keshvaris (Frp) juks, som Aftenposten avslørte i fjor høst.

Onsdag denne uken vedtok Stortingets presidentskap ytterligere innstramminger.

– Vi er avhengig av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det der viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

En av de nye reglene er at det skal være større offentlighet rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget foretar. Kostnader, reisemål, dato og tid, rammer og formål med reisen vil bli offentliggjort.

– I tillegg har vi blant annet besluttet at en reise som skal dekkes av Stortinget, i hovedsak skal være tjenesterelatert, og at dersom en reise kombineres med private forhold, skal dette redegjøres tydelig for i kommentarfeltet, sa stortingspresidenten til NTB onsdag.