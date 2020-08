– Det er for tidlig

Rikke Lind, som var statssekretær for Trond Giske i Næringsdepartementet i tre år, mener at Trøndelag Ap bør velge en annen leder om de er opptatt av partiet.

Tidligere statssekretær Rikke Lind mener tiden ikke er moden ennå for at Trond Giske skal bli fylkesleder i Trøndelag Ap. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nå nettopp

– Mitt råd, hvis Trøndelag Ap er opptatt av Ap som helhet, er: velg en annen kandidat, sier hun til VG.

I perioden fra 2007 til 2013 var hun statssekretær i det som da het Nærings- og handelsdepartementet, hvor Trond Giske var næringsminister fra 2009 til 2013. Overfor avisen understreker Lind at hun har respekt for at Trøndelag Ap har rett til å velge den lederen de vil ha. Likevel mener hun det er for tidlig at Giske blir fylkesleder.

– Har provosert og satt i gang diskusjoner

– Valget av Trond Giske har provosert og satt i gang diskusjoner, og derfor mener jeg som Anette Trettebergstuen at det er for tidlig. Hensynet til hele partiets fremtid må være med når Trøndelag Ap skal ta sitt valg, sier Lind, som i dag er generalsekretær i Redningsselskapet.

Trond Giske har ikke besvart NTBs henvendelse om å kommentere saken.

Jette Christensen: Smertefullt å lese

Jette Christensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener at skildringene fra Ap-kvinner etter at valgkomiteen i Trøndelag innstilte Trond Giske som ny fylkesleder, er smertefulle å lese.

– Innleggene som har kommet de siste dagene, er bare smertefulle å lese. De, og reaksjonene på dem, er viktige. Ikke fordi de forteller om personer, men sier noe om kultur, sier Christensen til NRK.

Hun sikter til Sunniva Andreassen og Ellen Reitans utspill og skildringer etter at Giske mandag ble innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag to og et halvt år etter at han trakk seg fra alle verv etter flere varslingssaker mot han.

Ap-politikeren Jette Christensen har i 2021 sittet på Stortinget i tolv år. Tidligere i år gjorde hun det klart at hun ikke ønsker gjenvalg til Stortinget. e-mail

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tar tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, et oppgjør med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriver at det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det gjør vondt å lese i kommentarfeltene hvordan de blir møtt med mistro. Det er ikke de som sier ifra om et problem, som er problemet, sier Christensen.