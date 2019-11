Motstanden vokser mot regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på all flytende biodrivstoff, som Aftenposten omtalte i forrige uke. Nå går LO og NHO sammen ut og ber regjeringen snu.

Regjeringen har som mål å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren frem mot 2030. NHO og LO mener regjeringens forslag om å innføre veibruksavgift på biodrivstoff spenner fullstendig bein under målet.

– Dette forslaget bør regjeringspartiene reversere. Og hvis det ikke går, bør de legge det bort nå og bruke lengre tid på hvordan man skal sy dette sammen, i dialog med næringen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Aftenposten.

Han får full støtte fra LO.

– Det jeg er redd for, er at det norske markedet for rent biodrivstoff skal forvitre, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

NHO: Kan tvinge transport tilbake til diesel

I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor det såkalte omsetningskravet eller innblandingsprosenten.

Dette kravet vil være 20 prosent fra og med nyttår.

Men med regjeringens forslag blir det også avgift for hver dråpe biodiesel man har blandet inn i drivstoffet, uavhengig om andelen er 20 prosent eller mer.

Endringen gjør det ulønnsomt for transportbedrifter å bruke biodrivstoff utover omsetningskravet, varsler NHO, som frykter at transportbedrifter som i dag bruker biodiesel vil bli tvunget tilbake på fossilt diesel.

– Her har man et klimatiltak som virker i dag. Hvorfor i all verden skal man skal vrake et tiltak som virker i dag, når Parisavtalen roper etter flere tiltak. Vi burde heie på de bedriftene som bruker mer biodiesel enn omsetningskravet. Dette er bare tull, sier Almlid.

Gabrielsen deler bekymringen. Han tror forslaget vil gjøre det vanskelig eller umulig å nå regjeringens klimamål for transportsektoren.

– Jeg tror at transportbedrifter som var i gang med å legge om til hundre prosent biodrivstoff, nå vil gå tilbake til fossilt diesel. Det er alvorlig, for det vil øke klimagassutslippene, sier han.

NHO viser til at biodrivstoffomsetningen trolig vil ligge på 690 millioner liter i 2019. Det vil gi en reduksjonen av klimagassutslippene på 1,7 millioner tonn CO2. Blir regjeringens forslag vedtatt, vil det bare bli omsatt 400 millioner liter biodrivstoff i 2020, ifølge tall NHO har innhentet fra Drivkraft Norge, som er NHOs bransjeforening for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Det gir 1 million tonn i reduserte utslipp i 2020 – altså 700.000 tonn mindre enn i år.

NHO: Unødvendig avgift

Regjeringens begrunnelse for å innføre avgiften er å kvitte seg med palmeolje (se faktaboks). Produksjon av palmeolje fører til avskoging av regnskog i Asia og dermed til økte klimagassutslipp. NHO mener likevel at avgiften er unødvendig.

Almlid viser til at salget av palmeolje stuper, uavhengig av regjeringens grep. Salget toppet seg i 2017. Da var den samlede importen til Norge av palmeolje på 317 mill. liter, tilsvarende 46 prosent av den samlede biodrivstoffomsetningen. Men så stupte omsetningen 70 prosent, til 93 millioner liter i 2018, og fortsatte videre nedover i år.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen gjør dette, sier Almlid, som også akker seg over at regjeringen «hele tiden» endrer rammevilkårene til transportnæringen

– Nå har de gjort det igjen, helt ut av det blå.

Gabrielsen er også kritisk til at regjeringen har innført avgiften «helt uten dialog med næringen».

– Vi vet at denne typen brå endringer i de langsiktige rammebetingelser skaper stor usikkerhet hos dem som kan tenkes å investere i ny miljøteknologi.

Fakta: Derfor har regjeringen foreslått avgiften I dag er det et såkalt omsetningskrav for biodrivstoff. Kravet innebære at alle som selger drivstoff, må selge en viss andel biodrivstoff. Kravet er 12 prosent i dag og øker til 20 prosent i 2020. I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor dette kravet. Dette «er uheldig av flere grunner», skriver regjeringen i budsjettforslaget. En av disse grunnene er at fraværet av avgift på biodrivstoff omsatt utover omsetningskravet gir «sterke incentiver til å overoppfylle omsetningskravet». Hvilket biodrivstoff man bruker til å overfylle kravet, vil variere med markedsprisene. I 2017 ble omsetningskravet i stor grad overoppfylt ved bruk av palmeolje. Regjeringens løsning på dette er å innføre avgiften (3,62 kroner literen) på all flytende biodrivstoff, uavhengig av om det omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet, samtidig som såkalt avansert biodrivstoff skal telle dobbelt ved oppfylling av omsettingskravet. Dobbeltelllingen skal sikre at det lønner seg å velge avansert biodrivstoff fremfor drivstoff med palmeolje.

Sp: – De gjør det for å få penger i statskassen

Også Senterpartiet er strerkt kritisk til forslaget, og mener at det vil gjøre det umulig å nå klimamålet for transportsektoren.

– Dette er en oppskrift på å øke Co₂-utslippene fra den norsk tungtransport, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Han minnes godt balubaen som ble stelt i stand da den rødgrønne regjeringen innførte halv veibruksavgift på biodiesel.

– Nå innfører de full avgift. Dette vil øke klimagassutslippene med 700.000 tonn CO2. Det er et tall det nesten umulig å forholde seg til, men det er altså er omtrent en sjettedel av alle utslipp fra norske biler.

Både Sp og Arbeiderpartiet vraker avgiftsomleggingene i sine alternative budsjetter.

Vedum tror heller ikke på at regjeringen innfører avgiften for å bekjempe palmeolje.

– Nei. De gjør det for å få inn penger i statskassen.

– Det står i budsjettet at forslaget ikke vil ha vesentlige provenyvirkninger?

– Jo, men over tid. Det er bare en grunn til at de gjøre dette, og det er at de er redd for at flere skal gå over til biodiesel, og at avgiftsinntektene til staten dermed skal bli lavere.

Regjeringspartienes fraksjoner i Stortingets finanskomiteen vurderer nå om avgiftsgrepet bør justeres.