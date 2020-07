– Våren har vist at smittevernloven er skapt for kortvarige kriser. Den fungerer dårligere i langvarige kriser hvor det kan oppstå uenighet om hva som er de riktige tiltakene, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

Han møter Aftenposten en grå juni-ettermiddag i Oslo sentrum, nærmest tømt for turister og folkemengder. Etter en travel utelivshelg i hovedstaden er likevel politikere og helsemyndighetene bekymret for at smittetallene kan blusse opp igjen.