Eksperimentet gjaldt skolevalget, men kan likevel ha påvirket selve lokalvalget.

Gjennom et halvt år har programleder Andreas Wahl forsøkt å påvirke elever ved skolen til å stemme Senterpartiet under skolevalget. Dette partiet gjorde det dårligst på skolen under forrige valg, ifølge NRK. Wahl og Folkeopplysningen opprettet falske profiler på sosiale medier og spredte falske nyheter.

Teddy TV har produsert NRK-programmet, men NRK har vært orientert om eksperimentet fra starten av, bekrefter kanalens prosjektredaktør Jan Egil Ådland til NTB.

Ådland sier at han forstår at eksperimentet provoserer.

– Dette er ikke noe vi gjør for moro skyld. En del av samfunnsoppdraget til NRK er å styrke og beskytte demokratiet, sier han.

Kan ha avgitt stemmer

Rundt 200 av elevene som var en del av eksperimentet, kan stemme ved det faktiske kommune- og fylkestingsvalget. Ådland understreker at det var viktig for dem å avsløre eksperimentet før selve valgdagen.

Det har imidlertid vært mulig å forhåndsstemme ved kommune- og fylkestingsvalget siden 12. august.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ådland sier han ikke har eksakte tall over hvor mange av elevene som eventuelt har forhåndsstemt før de fikk vite at de var del av et eksperiment.

– Men det er i så fall snakk om veldig få, sier han.

Ifølge Ådland ble elevene i liten grad påvirket av eksperimentet.

Ved skolevalget for to år siden fikk Senterpartiet en oppslutning på 2 prosent ved Lillestrøm videregående skole. Resultatet fra tirsdagens skolevalg viser en oppgang på 1,1 prosentpoeng til 3,1 prosent, ifølge NRK.

Elev: Sketchy at det plutselig dukket mange Slagsvold Vedum-memes

Ådland understreker at forsøket er gjort i tett samarbeid med rektor ved skolen. Rektor Øivind Sørlie og Andreas Wahl avslørte onsdag morgen, dagen etter skolevalget, at elevene hadde blitt utsatt for eksperimentet.

Ifølge Ådland var reaksjonene fra elevene for det meste positive.

– De fleste sa at dette har vært et nyttig og den beste samfunnsfagtimen de har hatt, sier Ådland.

NRK har selv snakket med flere av elevene om prosjektet. Ingen av disse gir uttrykk for at de reagerer særlig sterkt. Ifølge NRK har tilbakemeldingene fra elevene stort sett vært positive.

– Jeg ble overrasket, men jeg har hatt på følelsen av at det har vært noe sketchy greier på gang da det plutselig ble spredd veldig mye memes av Trygve Slagsvold Vedum, sier Vilde Hammer Westlie (18) til NRK.

I et innlegg på NRKs nettsider erkjenner kanalen etikkredaktør at prosjektet er kontroversielt, men at det likevel kan forsvares.

«Målet med dette prosjektet har ikke vært å lure elever og ungdomspolitikere, men å gjøre dem mer oppmerksomme på faren for å bli manipulert gjennom målrettede kampanjer som bruker desinformasjon og falske nyheter som våpen», skriver etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

Rydd opp!

Etter at eksperimentet ble avslørt, har NRK blitt møtt med kritikk fra en rekke hold. Kommunalminister Monica Mæland (H), som også er valgminister, går hardt ut mot NRK etter stuntet.

– At vår største mediekanal, finansiert av skattebetalerne, gjør dette, uavhengig av om dette inngår i et eller annet forskningsprosjekt for å avdekke fake news, er ubegripelig, sier Mæland til VG.

Hun legger til at det er fullstendig uakseptabelt og krever at NRK rydder opp.

Solberg: Feilvurdering av NRK

– Jeg tenker at hensikten helliger ikke alle midler og det bør NRK tenke over. Det er viktig å se på fake news, men man må passe på som institusjon at man ikke setter sin egen troverdighet i tvil. Det gjør man når man går aktivt inn på denne måten. Her tenker jeg at det er gjort en feilvurdering, sier statsminister Erna Solbert til TV 2.

– Vi må ha tillit til en allmennkringkaster som NRK, som er finansiert av skattebetalerne, på at alt de gjør er innenfor etiske rammer, sier Solberg.

Gruppeleder Gjermund Skaar for Akershus SV skriver i et brev til Valgstyret at han vil be fylkesadvokaten redegjøre for hvorfor de har godkjent dette.

Han krever at saken tas opp i valgstyret 18. september, ifølge VG. Programleder Wahl sier at juristene i fylkeskommunen «har sett på» prosjektet.

SU-leder Andreas S. Unneland kaller eksperimentet hårreisende.

– Dette er unge mennesker sitt første møte med valg i Norge, og det har NRK brukt til et prosjekt som ingen har blitt spurt om de ville være med på, sier han til Medier24.

Også Unge Høyre og Senterungdommen har vært ute i VG og kritisert NRK.

Blant de falske nyhetene som ble publisert før elevene gikk til valgurnene, er følgende:

* SV vil at lærerne skal sette individuelle fraværsgrenser for elevene

* MDG vil ha deodorantforbud i skolen

* Frp vil ha klimaregnskap for innvandringspolitikken

* Arbeiderpartiet vil bore olje i vernesonene og tømme LoVeSe for olje.

* Den siste uka før skolevalget intensiverte de propagandaen og sendte blant annet ut en falsk nyhetsvideo av en ulv som skal ha drept en katt i nærområdet.

– I et samfunn der informasjonsflyt og påvirkning blir stadig mer uoversiktlig, vil «Folkeopplysningen» gi publikum redskap til å forstå hvilke faktorer som styrer valgene våre og å manøvrere i jungelen av budskap. Vi trenger bare se til det amerikanske presidentvalget for å forstå at også valg kan påvirkes utenfra, sier prosjektredaktør Jan Egil Ådland til Medier24.