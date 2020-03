Frp gjorde et hopp på hele 5,7 prosentpoeng til 16 prosent oppslutning etter at de forlot Solberg-regjeringen i januar. Det skjedde i protest mot at den IS-siktede kvinnen fikk komme tilbake til Norge med sine to barn.

Men på dagens måling, som er tatt opp av Norstat for Aftenposten og NRK, går Frp tilbake 2,8 prosentpoeng til 13,2 prosent oppslutning

SV går frem 2,3 prosentpoeng til 8,4 prosent oppslutning. For de øvrige partiene er det bare små endringer innenfor feilmarginene.

Det betyr at KrF og Venstre så langt ikke har hentet noen gevinst av Frps utgang. Begge kaver rundt og under sperregrensen med henholdsvis 4,1 og 2,7 prosent oppslutning.

– Forbereder oss mot migrasjonskrise

Frp-leder Siv Jensen sier at hun «forventet å få en korreksjon.»

– De første målingene handlet mye om forventninger. Nå er vi over fra forventningsfasen til leveransefasen. Men vi har god tid. Det er lenge til valget i 2021, sier hun.

– Er Frp blitt for «grått og ukjennelig» også i opposisjon?

– Det vil jeg på ingen måte si. Vi har områdd oss ganske hurtig. Senest i dag la vi frem forslag for å komme i forkant av en mulig migrasjonskrise i Europa, som jeg tror veldig mange innbyggere vil være enig i.

– Hvis Oslo Frps linje om Norge som et «patriotisk fyrtårn» får gjennomslag, betyr det et farvel til et liberalistisk Frp?

– Frp er et liberalistisk folkeparti som alltid har vært opptatt av å sette norske interesser først. At vi skal gå bort fra å være et liberalistisk folkeparti, tror jeg ikke det er flertall for, sier Jensen.

SV: Solid grunnlag for ny politikk

SV-leder Audun Lysbakken forklarer fremgangen med «SVs budskap om at det er mulig å få rettferdige løsninger på klimakrisen, og at SV er eneste parti som er opptatt av både fordeling og miljø.»

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får flertall med tilsammen 86 av 169 representanter. Det trengs 85 representanter for flertall.

– Sp ønsker en «Ap-Sp basert regjering» uten SV?

– Målingen viser at skal vi få solid grunnlag for ny regjering og solid grunnlag for ny politikk som kan gjøre noe både med ulikhet, klimakrise og sentralisering, bør hele rødgrønn side være med, sier Lysbakken.

Frp blankpusser profilen

Siden Frp forlot regjeringen har partiet blankpusset profilen innenfor tema som pensjonister, klima og innvandring:

Siv Jensen gikk til angrep på statsminister Erna Solberg for å vedta nye klimamål uten å kjenne prislappen.

Siv Jensen og Sylvi Listhaug angrep finansminister Jan Tore Sanner for å klandre pensjonistene for strammere statsbudsjett fremover.

Sylvi Listhaug foreslår at Utlendingsdirektoratet ikke skal realitetsbehandle asylsøknader for personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller i et annet land der de ikke var forfulgt.

På Oslo Frps årsmøte i helgen skjedde i tillegg to oppsiktsvekkende valg:

Først vant Geir Ugland Jacobsen avstemningen mot valgkomiteens kandidat Andreas Meeg-Bentzen. Ugland Jacobsen har ifølge TV2 opptrådt på Facebook under aliaset Geir Gråbein.

I ett av innleggene fra kontoen sin henviser Geir Gråbein til en brann i en leilighet i Bergen den 6. januar. Her kommer han med spekulasjoner om mordbrann rettet mot «personer fra en kultur med en viss tradisjon for å ta livet av brysomme familiemedlemmer, særlig kvinner».

Kripos og politiet har gjennomført en grundig etterforskning, og at de har konkludert med at brannen startet i en skotørker. Det har aldri vært noen mistanke i retning av at det har skjedd noe kriminelt.

Oslo Frp: Norge skal bli et patriotisk fyrtårn

Årsmøtet vedtok også en kontroversiell resolusjon om at Norge skal bli «et patriotisk fyrtårn» i verden.

«Skal vi være en del av Europa og USAs nye høyreside, og være et fyrtårn for patriotiske velgere, slik Senterpartiet har hatt suksess med, eller skal vi være en del av den liberal/sosialdemokratiske partifloraen slik Høyre er blitt, og derved kjempe om de samme velgerne som alle andre?» heter det i resolusjonen.

Siv Jensen stemte avholdende i sitt eget fylkeslag.

– Vi har ingen plikt til å avskaffe vårt eget folk, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ifølge TV2.

Frp-veteran og pensjonist Carl I. Hagen er fornøyd med situasjonen.

– Jeg er enig i at vi skal sette Norge først, og hva som tjener den norske befolkningen først. Vi må bygge opp om nasjonalstaten, avvise tanker om Eurpas forente stater, og slutte å være verdensoperatør, sier han.

– Ser vi nå et mer «patriotisk» og mindre liberalistisk Frp?

– Jeg bruker ikke de uttrykkene. Vi skal ivareta den norske befolkningens interesser. Slutte å gi bort nærmere 40 milliarder kroner som havner i lommene på korrupte ledere, også kalt bistand, sier Hagen fra Spania.