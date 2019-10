SV: – Utelukker ikke mistillit mot Hauglie

Oppisjonspolitikere tar i bruk sterke ord for å beskrive justisskandalen som nå rulles opp i Nav og rettsvesenet. SVs Karin Andersen sier at hun ikke utelukker mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter at nyheten om trygdeskandalen.