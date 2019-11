Valghøsten har gitt flere «merkelige samarbeid»: – Kan skape mistillit i det politiske systemet

I kommunevalgets etterspill har man kunne lese om alt fra politikere som svikter sitt eget parti til meningsmotstandere som har begynt å samarbeide. I Lurøy kommune i Nordland har man enda ikke blitt enige, og valget av ordfører kan bli avgjort med loddtrekning, melder NRK.

– I små kommuner er det vanlig at det blir en del rare konstellasjoner. Man må gjerne gjøre det sånn for å danne et flertall. Det uvanlige med valget i år er at partilandskapet er blitt mye mer fragmentert. Dermed har vi fått vanskelige samarbeidsforhold også i byene, sier Johannes Bergh.