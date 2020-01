Den norske IS-kvinnen blir pågrepet av PST i det hun kommer på norsk jord. Hun er siktet og vil trolig bli stilt for retten når saken er ferdig etterforsket. Likevel vil ikke Frp og justisminister Jøran Kallmyr ha henne inn i landet.

– Har du ikke tillit til at hun blir dømt for det hun har gjort i en rettsak i en norsk domstol?

– Det som er utfordringen, er at vi ikke sitter på det fulle bevisbildet. Forhåpentligvis kan det hende at vi klarer å skaffe det, sier justisministeren til Aftenposten.

Justisministeren viser til at etterforskningen ikke blir lett. Den 29 år gamle kvinnen har deltatt i terrororganisasjonen IS, og er siktet for dette. Det har en strafferamme på seks år.

Vanskelig å bevise

Men å bevise hva hun eventuelt har gjort som medlem av IS, kan være mye vanskeligere. Hun er så langt ikke siktet for noe annet enn medlemskap i IS. Kvinnen nekter straffskyld. Overfor Aftenposten har hun hevdet at hun ble lurt inn i Syria i 2013 og at hun har ønsket å komme seg ut helt siden da.

– Det er stor forskjell på å bli dømt for deltagelse i IS eller det mange i IS har vært med på, nemlig folkemord, umenneskelig behandling og tortur, sier Kallmyr og viser til at dette har en helt annen strafferamme enn seks år.

– Da snakker vi om en strafferamme på opptil 30 år. Men det er vanskelig å føre bevis i norsk rett når bevisene er i Syria og Irak, sier Kallmyr.

Det er ikke vanlig at en justisminister kommenterer så detaljert i det som er en straffesak.

Fakta: Delta i terrororganisasjon § 136 a.Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Medvirkning straffes ikke.

Ville blitt dømt der hun er

– Er ikke situasjonen den at hun ville slippe unna en rettsprosess om hun fortsatt bodde i Syria, mens hun nå blir stilt for retten?

– Det er en spekulasjon, sier han.

– Hvilke bevis er det på at hun ville gått fri dersom hun ikke kom til Norge? Flere land har tatt initiativet til internasjonale domstoler, sier Kallmyr og minner om at det ikke var slik i Rwanda heller at man fikk til en internasjonal domstol året etter at folkemordet tok slutt.

Tok mange år i Serbia

– I Serbia tok det mange år, men det kom til slutt. Man fikk tatt de skyldige. sier justisministeren som legger til:

– Hun har brukt barnet sitt for selv å komme til Norge. Hun har reist frivillig til IS, og deltatt i IS. Nå som IS har falt, og hun ikke lenger kan delta i en organisasjon som torturerer folk, dreper folk systematisk og systematisk voldtar kvinner, er det på tid å komme tilbake til trygge Norge. Hun bruker det syke barnet ved å skyve det foran seg, sier han og viser til at Frp hele tiden har sagt at det kan diskutere å hente det syke barnet til Norge, men ikke moren.

– Er det innenfor ditt ansvarsområde Frp skal spisse sine krav til regjeringen?

– Jeg viser bare til det som Siv Jensen har sagt, hun har uttalt seg om det, sier han.