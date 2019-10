Mange kommuner som opphører 1. januar, investerer heftig i populære prosjekter – rett før lysene slukkes.

Det viser en fersk forskningsrapport som sammenligner økonomisk adferd i kommuner før og etter at kommunereformen ble presentert i 2014. Den slår fast at mange kommuner – som var sannsynlige kandidater til sammenslåing – fikk et markant oppsving i låneopptak og investeringer.