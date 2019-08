Politiet bekrefter etterforskning av Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget

I april ble Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal politianmeldt etter at Aftenposten avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger. Nå bekrefter politiet at de er i gang med etterforskning og at Ap-politikeren har status som mistenkt.