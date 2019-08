Flere bomstasjoner og økte bompengeutgifter møter motstand i hele landet. Dette har fått regjeringen til å revurdere sin bompengepolitikk. De har brukt sommeren på å forhandle frem en løsning.

Forhandlingene har gitt steile fronter internt, og en regjeringskrise ulmer. Men dette er ikke første gang bompengedebatten har rast i Norge.

Hvorfor er det akkurat denne debatten som kan felle regjeringen?

Dette mener partiene

Etter åtte uker med forhandlinger er det utarbeidet en skisse til en ny bompengeløsning. Denne er ikke lagt frem offentlig.

I arbeidet med bompengeskissen jobbes det med flere spor, blant annet å redusere bompengegjelden og øke støtten til kollektivtransport. Økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler er også et sentralt tema.

Søndag ble bompengeskissen godtatt av Frp. De andre partiene har ikke vært like positive til den.

Slik er situasjonen nå:

Frp har godtatt skissen og vil ikke forhandle videre.

har godtatt skissen og vil ikke forhandle videre. Venstre sier nei til skissen og vil forhandle videre.

sier nei til skissen og vil forhandle videre. Høyre fungerer som en slags nøytral part, som sier ja til skissen dersom de andre partiene sier ja.

fungerer som en slags nøytral part, som sier ja til skissen dersom de andre partiene sier ja. KrF vil ikke svare på hvordan partiet stiller seg til skissen. Partiet ønsker å forhandle videre.

Uansett hva partiene mener, så er det Stortinget som har det siste ordet når partiene omsider blir enige om et forslag.

Tidlig slitasje i samarbeidet

Striden om bompenger er bare én av mange utfordringer regjeringen har møtt siden samarbeidet ble et faktum i januar 2019. Bompengedebatten bidrar til at kommunevalget kan bli skjebnesvangert for regjeringen i sin helhet. Frps deltagelse i regjeringen er et sentralt tema i denne sammenhengen.

Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, mener forhandlingene kan være preget av regjeringens vaklende oppstart.

– Slitasje i et regjeringssamarbeid vil alltid skje, men i dette tilfellet har det kanskje kommet kjappere enn normalt. Man startet med mindre entusiasme. Det er en delikat balanse og situasjonen virker anspent, sier han.

Han mener dessuten at KrF gjør rett i holde tett om forhandlingene.

– At diskusjonene om bompengeskissen foregår gjennom medieutspill gjør det vanskeligere å komme til enighet. Dette hadde kanskje gått bedre om debatten ble tatt mer på bakrommet, og om partiene hadde villet hverandre vel, sier han.

Stein J. Bjørge

Sterke krefter i Frp kan skyve partiet ut

At bompenger er en kjernesak for to av de fire partiene i regjering gjør debatten desto mer betent.

– Dette er en sak det er ekstremt vanskelig for Frp å forholde seg til. Steile fronter fra Venstre gjør det enda verre, sier Kolltveit.

Valgforsker Johannes Bergh sier seg enig. Han forklarer at bompengesaken kan føre til at Frp skyves ut av regjering. I stor grad kan det skyldes at Frp på Stortinget har et annet budskap om bompenger enn partiet har i regjering.

– Partiet har ikke støtte fra sine egne på Stortinget. Det finnes krefter i Frp som er mer opptatt av å finne en bompengeløsning enn å sitte i regjering, sier Bergh.

Med så stor intern uenighet mener Bergh at statsministeren gjør rett i å trekke Høyre vekk fra debattkjernen.

– Høyre kan leve med mange løsninger, så det er lurt av partiet å la de andre bli enige. Det vil sikre regjeringssamarbeidet videre, sier han.

Facebook holder liv i debatten

Bompengedebatten oppleves av mange som nær altoppslukende og unik i det politiske bildet. Men journalist og forfatter Elisabeth Bergskaug, som har skrevet Bompengeboka, forklarer at debatten om bompenger raste både i 1986 og i 1990 også.

– Det var enorm motstand mot bomstasjonene i Bergen og i Oslo. Da så vi at motstanden utviklet seg til å bli aksept for bomringen. Bilistene innså at det var verdt å betale for, forklarer hun.

I dagens debatt ser det ut til at denne aksepten lar vente på seg. Bergskaug mener dette i stor grad skyldes sosiale medier.

– Ekkokamrene i Facebook-gruppene mot bompenger, gjør at det holdes liv i motstanden. Budskapet gjentas mange nok ganger til at det fremdeles har momentum, sier hun.

Fra lokalt til nasjonalt fenomen

Og der bomringer og bomstasjoner tidligere hørte hjemme kun i Oslo og Bergen på 80- og 90-tallet, har stasjonene spredt seg. I dag finnes det bomringer i tolv norske byer.

Et lokalt distriktsopprør blir dermed en nasjonal debatt.

Bergskaug trekker frem de nye planene for bomringer som avgjørende for at bompengedebatten er blitt så stor i forkant av årets lokalvalg.

– Motstand har vokst frem i takt med at bompengetakstene og nye bomstasjoner skal introduseres flere steder. Nå skal det skje i Drammen, Harstad, Tromsø og Kristiansand, men flere prosjekter er satt på vent på grunn av motstanden.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Misnøye skapte grobunn for FNB – velgerne flykter

Siden den første bomringen kom i 1986, er det blitt vanlig praksis at bomringer samler inn penger som brukes til andre prosjekter enn bare vedlikehold og utbygging av veiene. I Oslo brukes en stor andel av bompengeinntektene på å betale for kollektivsatsinger.

En del bileiere oppfatter bompenger derfor som straff for å eie bil. Slik øker forakten mot bompenger.

Frp har lenge vært forkjempere for at bilistene skal betale mindre i bompenger.

Likevel har bompengene økt fem ganger i Bergen siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013. I juni åpnet 54 nye bomstasjoner i Oslo, og det ble innført nye, høyere priser. Det samme skjedde flere andre steder i landet. Misnøyen var stor.

Det er denne misnøyen som har gitt grobunn for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som ble stiftet i 2014.

Lise Åserud / NTB scanpix

Partiet har vokst jevnt og trutt de siste årene, og det siste året har partiet tiltrukket seg flere og flere velgere, særlig fra Frp. I løpet av sommeren opplevde Frp en historisk bunnotering, da kun 6.9 prosent av velgerne som sier de vil stemme Frp.

FNB stiller til valg i en rekke byer og fylker, deriblant Oslo, Bergen, Stavanger, Rogaland og Vestfold.

Aftenpostens Oslo-måling for juni viste at FNB slo gjennom med et smell, med 7.9 prosent. Få måneder tidligere var partiet nær ukjent i hovedstaden.

Bompengeaksjon skapte kaos – arrangør fratatt førerkortet