I sin åpningstale på Frps landsmøte sa Siv Jensen at Frp har en flott og lang liste med navn som har stått på for de eldre - og ramset opp John Alvheim, Tom Harald Nesvik og Åse Michaelsen – sistnevnte måtte gå av som statsråd fredag for å gi plass til Listhaug.

– Jeg er så utrolig glad og stolt av å si at det er Sylvi som skal stå aller øverst på barrikadene for at eldre mennesker i Norge skal få en varm, verdig og valgfri eldreomsorg, sa hun til enorm applaus.

Delegatene reiste seg umiddelbart og klappet taktfast til Siv Jensens lovprising av Listhaug.

– Sylvi vil sørge for en førsteklassen eldreomsorg i din kommune, som vi har gjort det i Os, der de har bygget en tropehage for de eldre, sa hun.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Applausen sto i kontrast til mottagelsen Listhaug fikk da hun ankom landsmøtehotellet i svart regjeringsbil rett før Siv Jensens åpningstale til landsmøtet. Ingen «visste at hun kom». Det var kun pressefolk som ventet på henne.

Inne på hotellet fikk hun et og annet klapp på skuldrene og en klem fra partivenner på vei inn i landsmøtesalen, der Listhaug fant sin plass for å høre Frp-lederens tale.

Listhaug gikk av som justisminister i mars i fjor etter at hun postet en melding på sin egen Facebook-vegg om at Ap er mer opptatt av terrorostenes rettssikkerhet enn av nasjonens’.

Sylvi blir en kompromissløs politiker

Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Frps Erlend Wiborg, sier Sylvi Listhaug kommer til å være en kompromissløs på et av Frps aller viktigste felt.

– Hun kommer til å få synliggjort behovene som fortsatt er i eldreomsorgen og vil være en kompromissløs politiker på et felt som hun har god erfaring med. Det er bra for landets eldre. Dette er bra sett med Frp-øyne, men det er ikke minst bra for landets eldre, sier Wiborg.

Olav Olsen

Han er ikke overrasket over utnevnelsen av Listhaug til eldre -og folkehelseminister.

– Det er helt naturlig at Frp setter inn en av sine dyktigste politikere på dette feltet som er så viktig for partiet.

Han trekker frem forsøksprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg som veldig viktig. Det er et prosjekt som Frp har fått gjennomslag for i regjering.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det er et prosjekt der eldres behov, ikke kommuneøkonomien avgjør om de skal få hjelp og omsorg. Dette vil Sylvi dra videre. Resultatene er gode fra de kommunene som har prøvd ut dette. Nå håper jeg Sylvi kan videreføre denne reformen i enda flere kommuner, sier Wiborg.

Han peker også på at Listhaug står fullt og helt på Granavolden-erklæringen.

– Sylvi var med på å fremforhandle regjeringserklæringen, sier Wiborg.

Terje Søviknes gjør søndag gjør comeback i partiledelsen da han blir valgt til andre nestleder i Frp.

Han synes det er «fantastisk bra» at Listhaug gjør comeback som statsråd.

– Det er fantastisk bra at hun går inn i regjeringen og tar en post på et område som er veldig viktig for Frp. Vi går nå inn i en kommunevalgkamp der dette området blir en stor og viktig sak for Frp.

Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det er bare ett år siden hun måtte gå ut av regjeringen under dramatiske omstendigheter. Hva tenker du om det?

– Sylvi blir nå første nestleder på permanent basis. Det er helt naturlig at en første nestleder i Frp sitter i regjering dersom partiet ønsker det. Hun har jobbet mye med eldreomsorg i Oslo og kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Landsmøtet kommer til å ta vel imot henne her i dag, sier Søviknes fra Frps landsmøte på Gardermoen fredag.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud sier han er veldig glad.

– Jeg er veldig glad. Sylvi er en fantastisk dyktig politiker. Dette blir bra for eldreomsorgen i Norge.

Han sier dette er et kjempeviktig område for Frp.

– Hun har reist mye rundt og sett hvordan det står til. Det er mye bra, men mange kommuner har fortsatt en jobb å gjøre.

– Reformen «Leve hele livet» som denne regjeringen har satt ut i livet vil bli videreført av Sylvi på en veldig god måte. Den gir en trygg og god eldreomsorg.

Søndag velges Listhaug formelt til ny nestleder i Frp. Hun har vært fungerende Frp-nestleder siden Per Sandberg gikk av i fjor.