Disse to kan få det som de ønsker. Klart flertall for å løsrive Haram.

ÅLESUND (Aftenposten): Det går trolig mot skilsmisse mellom Haram og Ålesund. Et klart flertall av de som stemte i folkeavstemningen torsdag ønsker sin gamle kommune tilbake.

Disse to kunne torsdag glede seg over resultatet av folkeavstemningen: Lederen av aksjonen «Haram ut av Ålesund», Harald Nordang, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Her fra et folkemøte nylig.

3. mars 2022 23:40 Sist oppdatert nå nettopp

Da resultatet ble kunngjort klokken 23 torsdag kveld, viste opptellingen at 71,8 prosent av de som stemte, vil ha Haram ut av Ålesund kommune.

Valgdeltagelsen var langt høyere enn det som har vært vanlig ved slike folkeavstemninger tidligere. 65,6 prosent av de stemmeberettigede stemte.

– Dette var et klart svar til politikerne. Nå kan det ikke bli noe annet enn en reversering av sammenslåingen, mener Harald Nordang.

Den tidligere Høyre-mannen – nå medlem av Senterpartiet – har ledet folkeaksjonen «Haram ut av Ålesund».

Ordføreren vil ikke forskuttere avgjørelsen

Haram var en av 11 kommuner i landet som ble tvangssammenslått med en eller flere nabokommuner fra 2020. Sammen med Sandøy, Skodje og Ørskog ble den innlemmet i en ny Ålesund kommune.

Det har ikke vært et godt ekteskap, skal man dømme etter folkets mening. Men folkeavstemningen er bare rådgivende, og torsdag kveld ønsket ikke ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) å si hva hun vil stemme når saken skal endelig avgjøres av kommunestyret 17. mars.

– Vi har fått et klart råd fra Haram om at de ønsker å få tilbake kommunen sin, men jeg vil ikke forskuttere hva jeg vil gå for i kommunestyret, sier hun.

Samtidig med folkeavstemningen ble også resultatet av en opinionsundersøkelse kunngjort. Den viste at halvparten ville stemt for å skille ut Haram.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) mener resultatet av folkeavstemningen er klar. – Men det er tydelige forskjeller mellom kommunedelene, påpeker hun.

Kan bli en ny runde i grenseområdene

Men siste ord er nødvendigvis ikke sagt i denne mulige skilsmissen. Det er heller ikke sikkert det blir satt punktum 17. mars.

Resultatet i folkeavstemningen spriker mellom de ulike kretsene. Det er først og fremst velgerne i og rundt det gamle kommunesenteret Brattvåg som har sikret det store flertallet.

I områdene som ligger nærmest Ålesund er det et flertall for å bli værende i den sammenslåtte kommunen. Det kan resultere i et innbyggerinitiativ fra disse kommunedelene med krav om grensejustering.

– Spørsmålet om eventuelle grensejusteringer vil jeg ikke gå inn på nå, sier ordføreren.