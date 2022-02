Lundteigen: Striden om Innlandet «veldig vanskelig for samarbeidsklimaet»

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen advarer Ap om at det blir et «veldig vanskelig samarbeidsklima» hvis partiet blokkerer oppløsning av Innlandet.

– Store fylkeskommuner er høyrekreftenes ønske om å sentralisere makt, mener Sps Per Olaf Lundteigen.

21. feb. 2022 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

Et knapt flertall i folkeavstemningen i Innlandet gikk inn for å oppløse fylket slik at Hedmark og Oppland gjenoppstår. Men Aps fylkestingsgruppe råder eget representantskap om å stemme mot oppløsning.

Sps Per Olaf Lundteigen har nettopp vunnet kampen om oppløsning av Viken. Han liker ikke signalene fra Innlandet Ap, som avgjør den betente striden.

– Hva blir de politiske konsekvensene hvis Ap blokkerer for oppløsning?

– Det må våre folk i Oppland og Hedmark først og fremst svare på. Men det vil jo være veldig negativt for samarbeidsklimaet. Vi vet jo at de store fylkeskommunene er høyrekreftenes politikk og et ønske om å sentralisere makt og aktivitet.

– Det vil i neste omgang bety økt press på å slå sammen kommuner. Det er Høyre og NHOs linje. Det vil skape problemer hele veien fremover. Dette er to syn, som barker sammen, om hvordan folkestyret skal organiseres, sier Lundteigen.

Bakteppet for saken er at Ap/Sp-regjeringen har lovet å la sammenslåtte fylker få mulighet til å dele seg igjen, dersom de ønsker det. Dette skjer i kjølvannet av at Solberg-regjeringen slo sammen 19 fylker til 11 fra 2018 til 2020.

Solbergs fylkesreform kostet 3,2 milliarder kroner, og det vil koste store summer å reversere sammenslåinger.

Lundteigen og Kolberg

46,7 prosent av de stemmeberettigede avga stemme. Lundteigen mener at det var «fantastisk god oppslutning om folkeavstemningen».

– Jeg hadde aldri trodd at så mange ville stemme, sier han.

Lundteigen viser til samarbeidserklæringen mellom Ap og Sp om at de «skulle ta opp igjen saken» hvis de vant valget. Og han peker på parallellen til bråket da Akershus Ap først ikke vil oppløse Viken.

Samarbeidet mellom Sp og Ap i Buskerud og mellom Lundteigen og Aps Martin Kolberg bidro til at Viken likevel blir oppløst.

– Det er en spesiell situasjon: Når vi får tilbake Buskerud, så skal vi beholde Innlandet. Det blir ulogisk. Særlig når vi vet at Vestfold og Telemark også løses opp.

– Vi bør ha fylkeskommuner som er noenlunde jevnbyrdige i forhold til oppgavene. Vi ser på fylkeskommunene som kommunenes samvirkelag: De skal ta de oppgavene som kommunene ikke ser som naturlig å ta selv, sier Sp-veteranen.

– Må lytte til folk

Et knapt flertall på 50,75 prosent gikk inn for å dele opp Innlandet i Oppland og Hedmark. Et mindretall på 48,19 prosent ville beholde dagens storfylke.

Det var flertall for å beholde Innlandet i Mjøs-byene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Et flertall av de mindre kommunene vil oppløse Innlandet.

Stortingsrepresentant og leder i Hedmark Sp, Per Martin Sandtrøen, er opprørt over at rådet fra folkeavstemningen kan bli overhørt.

– Vi må lytte til folk. Vi har holdt en folkeavstemning. Så sier plutselig noen at det var liten valgdeltagelse og at det ikke er sikkert likevel at vi skal lytte. I praksis har mange blitt nektet å stemme på grunn av digital avstemning.

– Først nekter du i praksis mange å stemme. Så sier du at for få har stemt, og at du ikke vil lytte til dem. Det går ikke an, sier Sandtrøen.

Han viser til at 56,6 prosent stemte ved fylkestingsvalget i Hedmark i 2019, og 51,8 prosent 2003. Og endringen i aldersfordelingen: 61,5 prosent av de over 80 år stemte i 2019. Denne gang stemte bare 28,1 prosent av de over 80 år.

– Et dramatisk fall i valgdeltagelsen. Veldig mange har ikke fått mulighet til å stemme. Da blir det enda verre når man sier at nei fordi valgdeltagelsen er lav, mener han.

– Vi hadde akseptert flertallet

– Hva blir konsekvensene for samarbeidet Ap-Sp i storting og regjering?

– Jeg har ikke lyst å spekulere mer i det. Vi har fullt fokus på å få oppløst Innlandet og utvikle Hedmark og Oppland.

– Foran folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 ville ikke Sp binde seg til å akseptere et knapt flertall for?

– Som fylkesleder i Hedmark Sp kan jeg med 100 prosent sikkerhet si at hvis det hadde blitt flertall for å bevare Innlandet, hadde vi akseptert det på sekundet. Motstanderne ville fordømt oss hvis vi ikke hadde fulgt flertallet. De vil nå dessverre ikke lytte til rådet fordi de er uenig i det, sier Sandtrøen.

Anna Molberg fra Hedmark Høyre «vil heller diskutere hvordan vi kan gjøre tjenestene i Innlandet bedre for innbyggerne enn hvorvidt vi skal ha ett eller to fylkeshus.»

– Skoler og veier er viktigere enn en fylkesgrense. På sikt bør vi også diskutere om fylkeskommunen i det hele tatt skal bestå, mener hun.