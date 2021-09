SV er lystne på regjeringsmakt. Har planen klar for å unngå «SV-fellen»

SV har allerede jobbet med regjeringsforhandlinger rundt et år. Bedre prioritering, mindre visjonære mål og flere konkrete tiltak skal gjøre at SV ikke mister oppslutning. Men Sp kan spenne bein på drømmen.

SV-leder Audun Lysbakken feiret valgresultatet mandag. Nå står samtaler om en mulig rødgrønn regjering for tur.

Nå nettopp

– Vårt mål er at det blir en rødgrønn regjering. Vi kommer til å gjøre et ordentlig forsøk på å få til det, og jeg tror at det er mulig.

Det sa SV-leder Audun Lysbakken da han møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget tirsdag.