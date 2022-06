Krasse reaksjoner på at Nav sier nei til å hjelpe flyktning med folkehøgskole

«Firkantet byråkrati» og «korttenkt». Politikere i flere partier reagerer på at Nav sier nei til å hjelpe ukrainske Alisa (19) med et år på folkehøgskole.

Alisa Protsenko (t.h.) har fått god hjelp og støtte av Ingrid Kjerschow Lohne og hennes familie.

21. juni 2022 17:31 Sist oppdatert nå nettopp

Som Aftenposten har omtalt, ønsker nitten år gamle Alisa Protsenko å gå et år på Toneheim folkehøgskole. Men Nav mener de ikke kan hjelpe henne med dette.

Det reagerer politikere i flere partier på. En av dem er Per Olaf Lundteigen, sosialpolitisk talsperson i regjeringspartiet Sp.

– Folkehøgskole må være rett i blinken for henne. Rimeligere og bedre tilbud er vanskelig å finne, sier han i en SMS og fortsetter:

– Jeg forventer at vår gode integreringsminister gir nødvendige klare meldinger til Nav.

Ett skritt på veien mot musikkutdannelse

Alise Protsenko håper ett år på Toneheim kan hjelpe henne på veien mot den musikkutdannelsen hun ønsker. Målet hennes er å bli operasanger.

Hun kom til Norge som flyktning i starten av mars. Det var etter at fristen for å søke om opptak på f.eks. Musikkhøgskolen hadde gått ut. Derfor er hun rådet til å gå på Toneheim, en skole mange tar før høyere musikkutdannelse.

Men det lokale Nav-kontoret gir uttrykk for at det ikke kan hjelpe henne økonomisk med å komme inn der.

Nav: Har snevert handlingsrom

«Slik vi tolker den midlertidige loven om integrering, så har vi et veldig snevert handlingsrom for å kunne innvilge folkehøgskole til flyktninger som søker dette.»

Det opplyser Nav-leder Ingrid Ringhus på Nav-kontoret i Bydel Vestre Aker i Oslo til Aftenposten.

Nav-kontoret mener hun i stedet bør gå på introduksjonsprogrammet. Det er for ukrainere kortet ned til seks måneder, men med mulighet for like lang forlengelse.

Frp: Firkantet byråkrati på sitt mest håpløse

Aftenposten har spurt politikere i flere partier om de mener Nav handler i tråd med Stortingets signaler.

– På ingen som helst måte. Dette er firkantet byråkrati på sitt mest håpløse, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg.

– Nav har ikke skjønt de tydelige signalene om at ukrainerne er en annen type flyktninggruppe som ikke trenger å gå gjennom den vanlige kvernen og det vanlige systemet. Det var derfor Stortinget endret introduksjonsordningen, sier han til Aftenposten.

Han mener intensjonen var at sånne som Alisa derfor kunne gå på folkehøgskole.

– Med støtte fra Nav?

– Hvilken offentlig institusjon som skal gi støtte, er jeg ikke så opptatt av. Men det er viktig at man bruker sunn fornuft, sier han.

Venstre: Tolker regelverket for strengt

Også Grunde Almeland i Venstre, bruker ordet «firkantet» om Navs tolkning av regelverket.

– Nav tolker det midlertidige regelverket veldig strengt. Jeg mener at det her må være rom for å se enkeltmennesket. Slik Venstre tolker loven, burde det være rom for at Alisa får støtte til å gå på folkehøgskolen hun ønsker. Derfor ber jeg statsråden komme på banen og rydde opp, sier han.

Han sender nå inn et skriftlig spørsmål til statsråden om saken.

Almeland mener formålet med den midlertidige loven var å sørge for at flyktninger som Alisa kunne komme raskt i utdanning eller arbeid, slik at de ukrainske flyktningene får et meningsfylt opphold mens de befinner seg i Norge.

– Jeg mener at vi ikke kan ha et snevert, firkantet system som hindrer flyktningene i å leve gode liv når det kommer til den unntakstilstanden de er i nå, sier han.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har ansvaret for Nav og må svare på Venstres brev om saken.

– Korttenkt av Nav

KrFs parlamentariske leder Olaug Bollestad reagerer på samme måte.

– Dette er korttenkt av Nav, sier hun.

Hun påpeker at folkehøgskole gir ungdommer viktige verktøy for å mestre livet.

– Det bør ikke undervurderes, derfor mener jeg helt klart at er ungt menneske fra Ukraina bør få et slik tilbud, sier hun i en SMS.

Bollestad mener det også har vært Stortingets intensjon.

Ser gjerne at de går på folkehøgskole

Folkehøgskolerådet har sendt to brev til regjeringen med spørsmål om bruk av folkehøgskoler i forbindelse med tilstrømmingen fra Ukraina.

I et felles svar fra to departement, svares følgende:

«Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser gjerne at unge flyktninger fra Ukraina, som kan ha nytte og glede av et år på folkehøgskole, får tilbud om det.»

Men i samme brev sies det at det er den enkelte bosettingskommune som står nærmest til å anbefale et slikt opphold «etter en individuell vurdering».

Departementet: vil ikke uttale seg om enkeltsaker

Aftenposten har stilt en rekke konkrete spørsmål til statsråd Marte Mjøs Persen uten å få henne i tale.

Men statssekretær Nancy L. Herz sier følgende i en e-post:

«Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker. På generelt grunnlag vil jeg si at regjeringen jobber for at de ukrainske flyktningene raskt skal komme i arbeid eller annen aktivitet, som for eksempel utdanning. Derfor har vi også gjort midlertidige endringer som åpner for at kommunene har større grad av fleksibilitet i introduksjonsprogrammet.»