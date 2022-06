Skatteetaten har sendt 45 skattekrav mot politikere som har hatt gratis pendlerbolig

Skatteetaten har sendt varsel om skattesmell til både Stortinget og SMK. Det gjelder 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere.

Skatteetaten har kontrollert om både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) har betalt nok arbeidsgiveravgift på pendlerboliger de har delt ut til sine politikere.

20. juni 2022 10:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle i samfunnet, og sørge for at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Det er i alles interesse, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten kom mandag med en gjennomgang av bruken av pendlerbolig på Stortinget. Rapporten er på 125 sider, men Stortinget har sladdet store deler av den.