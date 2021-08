Erna Solberg: Norge har ikke et særskilt moralsk ansvar for å ta imot flyktninger fra Afghanistan

ARENDAL (Aftenposten): Erna Solberg vil ikke ta imot flere kvoteflyktninger etter Talibans triumf i Afghanistan.

Erna Solberg sier Norges innsats i Afghanistan ikke har vært forgjeves.

9 minutter siden

Talibans maktdemonstrasjon i Afghanistan har drevet tusenvis på flukt. Ifølge FN er over 550.000 personer tvunget på flukt siden starten av året. Mandag har desperate flyktninger klamret seg til amerikanske militærfly som tar av fra Kabul.

Tallet vil trolig stige etter at Taliban mandag at krigen er over og at de har oppnådd det de har ønsket. SV har allerede tatt til orde for at de ønsker å øke antall flyktninger fra Afghanistan.