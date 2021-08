Sentrale SV-ere mener Sp driver «spill og taktisk krumspring»

«Hele Norge», proklamerer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på plakater som for tiden henger overalt i Oslo og mange steder ellers i landet også. Men han vil ikke ha med hele venstresiden i regjering.

Sentrale SV-ere mener Sp driver et «politisk spill» om ny regjering. Flere vil «puste lettet ut hvis det ikke blir regjeringssamarbeid med Sp».

Aftenposten har snakket med flere sentrale SV-ere og partikamerater som var med på å danne den første rødgrønne regjeringen i 2005.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å samle den rødgrønne opposisjonen og lukker ikke døren for samarbeid med noen partier i opposisjon. Men Sp vil bare snakke om en «Sp-Ap basert regjering». Det skaper økende irritasjon i SV.

– Det partiet som har sagt mest at vi må diskutere sakene, er det som spiller mest. Sp har satt seg selv i den posisjonen, sier SVs listetopp i Hedmark, Karin Andersen.

Petter Eide: Sp mer nasjonalt

– For mange av oss vil det være ekstremt tungt å svelge mer leting etter olje, sier Oslo SVs Petter Eide.

Avtroppende SV-representant for Oslo Petter Eide sier at mange SV-ere ønsker en trepartiregjering, og dermed «ikke liker Sps avvisning».

– Vi mener en regjering mellom våre partier er det beste for landet. Mye forener oss og vi har gode erfaringer. Men vi er bekymret over det Sp vi ser nå.

– Partiet er annerledes enn det Åslaug Haga ledet og laget regjeringsplattform sammen med SV-leder Kristin Halvorsen og Ap-leder Jens Stoltenberg i 2005, sier Eide.

Han mener Sp er mindre opptatt av miljø og internasjonale spørsmål.

– Sp er mer nasjonalt orientert. For noen SV-ere fremstår ikke det Sp vi ser nå, som så attraktivt å samarbeide som i 2005. Hvis det ikke lykkes med regjeringssamarbeid nå, vil noen puste lettet ut fordi det vi ser nå er et annerledes Sp som står lenger fra SV enn i 2005, sier han.

I spørsmål om klima, miljø og innvandring er Sp og SV på kollisjonskurs.

– For mange av oss vil det være ekstremt tungt å svelge hvis Sp og Ap insisterer på stadig nye konsesjonsrunder og mer leting etter olje. Vi kommer ikke med ultimate krav nå. Men det er helt avgjørende at vi får til bevegelse rundt det, sier Eide.

– Drepen med samarbeid med H og Frp

– Sp vil gi Høyre og Frp en hånd på rattet, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Hedmarks førstekandidat Karin Andersen sier at «SV har ikke tenkt å være noen rundingsbøye for en regjering vi ikke er med i».

– Jeg synes Sp skylder sine velgere å sette seg ned med et flertall og gjøre et ærlig forsøk på å lage en plattform som kutter utslipp, minsker forskjeller og styrker landbruk og kommuner. Vi er jo hakket bedre enn dem på alt dette, sier hun.

Hun mener Sp «lurer velgerne sine hvis de har tenkt å ha budsjettsamarbeid og gi Høyre og Frp innflytelse».

– Det må være drepen å ha budsjettsamarbeid med Frp og Høyre. Det er et spill dette her. Folk ønsker en ny retning. De kommer ikke utenom oss for å få flertall, sier hun.

Ingrid Fiskaa er listetopp for SV i Rogaland og kommer mest sannsynlig inn på Stortinget i september.

Listetopp i Rogaland, Ingrid Fiskaa, tar Sps holdning med «knusende ro».

– Jeg legger meg ikke opp i deres strategi. Jeg tror det blir tydelig at det ikke nødvendigvis blir en rødgrønn regjering hvis du stemmer på Sp eller Ap, sier hun.

Fiskaa er klar på at SV sier nei til nye lete- og utvinningstillatelser.

– Det er mye mer fornuftig å dreie ressursene over til andre næringer, sier hun.

– Sp vil lete og åpne nye felt?

– Det er ikke deres uttalte oljepolitikk i dag som er fasiten for hvordan det skal bli.

– Kan SV godta at Sp får klimaministeren?

– Det kan høres ut som de ikke har lyst på den posisjonen, sier Fiskaa.

– Taktisk krumspring

– Vedum kan ikke mene dette innerst inne, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) sier at det er «et rent politisk, taktisk krumspring fra Sp».

– Det er jeg ikke i tvil om. Hvis jeg setter meg i Vedums stol ville jeg sett at SV er den beste kameraten for jordbruket. Vi er også EØS-motstandere. At det ikke slår mer ut, fatter jeg ikke, sier han.

Nevra peker også på at Sp og SV «har nøyaktig de samme synspunktene på sentralisering av kommuner, regioner og politiet».

– Det legger ikke Vedum vekt på. Hvis velgerne hadde visst det, hadde de ristet på hodet. Trygve kan ikke mene dette innerst inne, sier Nævra.

Solheim: Juniorpartner vanskelig rolle

– Alle vil gjøre livet surt for SV fra dag én, sier tidligere SV-leder Erik Solheim.

Tidligere SV-leder Erik Solheim, i dag medlem av MDG, sier at en Sp-Ap-regjering «vil gi Norge et tiltrengt skifte på noen områder som distriktspolitikken».

– Men det vanskelig å se at en slik regjering vil gi et klart skifte på det viktigste området: Det grønne skiftet, sier han.

Solheim mener at «det er imponerende at Lysbakken har samlet SV om regjeringsdeltagelse, men at partiet bør nøye vurdere hvilken styrke de får i valget».

– For SV å gå inn som desidert juniorpartner og svelge den ene kamelen etter den andre, tror jeg må vurderes grundig, sier Solheim.

En årsak er at SV i motsetning til i 2005 nå har nye røde og grønne konkurrenter. En svak posisjon i regjeringen med voksende Rødt og MDG på utsiden kan bli et politisk mareritt for SV-statsråder.

– Alle vil gjøre livet surt for SV fra dag én. Da vi satt i regjering kan jeg ikke huske at vi en gang diskuterte at vi måtte gjøre noe av hensyn til Rødt eller MDG, minnes Solheim.

Djupedal: Sp et maktparti

Tidligere SV-nestleder Øystein Djupedal minner om at Sp var «veldig sen med å si at de ønsket rødgrønn regjering med SV» også i 2005.

– Sp er først og fremst et maktparti, det er ikke et ideologisk parti, sier han.

– Jeg tror Sp blir med i en rødgrønn regjering. Grunnen til det er at Ap aldri vil gå i mindretallsregjering med Sp. Da blir de angrepet av SV, Rødt og MDG fra venstresiden, og fra Høyre og Frp fra andre siden.

– Det er dødens posisjon. Det finnes ingen realisme i en Sp-Ap-regjering med mindre de får flertall. Det gjør de ikke, sier han.

Djupedal meldte i 2015 overgang til Ap.