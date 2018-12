– Vi har fått veldig klare, tydelige tilbakemeldinger på hvor smertegrensen til Frp går. Det er jeg glad for, for det gjør det enklere for oss å vite hvor vi skal og hvor grensen skal settes.

Slik ordla Frp-lederen seg etter partiets landsstyremøte tirsdag ettermiddag.

Vei, asyl og skattetrykk

Hun gjentok flere ganger hva landsstyret hadde kommet med tydelig beskjed om:

– Det partiet er veldig tydelig på, er at vi må ta ytterligere grep i samferdselspolitikken. Det er mange bilister der ute som opplever det som krevende for tiden. Det er en viktig sak for oss. Ytterligere innstramminger i asyl og innvandringspolitikken kommer til å være viktig. Og det å fortsette å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket, kommer selvfølgelig også til å være viktig for oss, sier hun.

På spørsmål om hvor hardt Frp vil stå på kravene om å liberalisere asylpolitikken, svarer hun at det «var ett av de aller tydeligste kravene fra vårt landsstyre.»

Her vil Frps ønsker møte motbør i både Venstre og KrF.

Lunken holdning til utvidelse

I Frp har det ikke vært spesielt stor entusiasme for å slippe enda ett sentrumsparti inn i regjeringen. Men partiets landsstyre ga altså likevel klarsignal til l regjeringsforhandlinger.

– Fremskrittspartiets landsstyre har enstemmig gitt oss fullmakt til å gå i reelle forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF, sier hun.

Hun opplyste at det var stor enighet i partiet om hvor grensene går for hva Frp kan være med på og på hvor store ambisjoner partiet har på egne vegne.

Men hun understreket følgende:

– Det kommer til å bli veldig vanskelig.

«Noen» fordeler med flertallsregjering

På spørsmål om hvor sterkt hun ønsker KrF inn i regjering, svarer hun at det «er noen fordeler med en flertallsregjering».

– Det betyr at man har én forhandling og så får man gjennomført det man er blitt enige om. Frp har jo nå gjennom fem år opplevd at det er våre saker som har vært gjenstand for utvanning i Stortinget, sa hun og siktet til de gangene KrF og Venstre har dratt politikken mot sentrum og/eller de gangene KrF er blitt enige med venstresiden og dreid politikken mot venstre.

– Da blir det enda viktigere for oss med tydelige gjennomslag i en eventuell ny flertallsregjering, sier Jensen.

Landsstyret har siste ord

Jensen vil ikke si hva hun tror blir de vanskeligste nøttene å knekke i de kommende forhandlingene.

– Regjeringsforhandlinger er alltid vanskelige. Punktum. Jeg tror jeg gjør lurt i ikke å rangere dette. Det er uansett vanskelig. Det er veldig tydelige beskjeder vi tar med oss, sier hun og sikter til beskjeden fra landsstyret.

Hun gjentar flere ganger at det vil bli svært krevende og vanskelige forhandlinger, og at det til syvende og sist er Frps landsstyre som skal godkjenne det forhandlingsresultatet de kommer frem til.

– Betyr ikke at vi lykkes

På spørsmål om hvor stor entusiasmen er i Frp for det regjeringsprosjektet Frp nå tar sikte på å gå inn i, svarer hun at det vil være entusiasme for det, «gitt at vi får gjennom det vi trenger».

Det har tidligere kommet signaler fra Frp om at de kanskje ville ønske mer tid til sonderinger, men ifølge Jensen må man over i reelle forhandlinger for å få klarhet i hva det er mulig å få gjennomslag for.

– Det betyr ikke at vi lykkes. Det betyr at vi skal prøve å få til et resultat. Det skal vi gjøre alt vi kan for å få til.

Men det betyr at det må være en gjensidig respekt i alle partiene for at man må ha tydelige gjennomslag.