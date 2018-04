Liv Signe Navarsete er sykmeldt som følge av sexmelding-saken

For to år siden sendte noen en sjikanerende sexmelding til Senterpartiets tidligere leder Liv Signe Navarsete.

Navarsete fikk psykologhjelp forrige gang det stormet rundt henne. Det var under lederstriden mot Ola Borten Moe i 2014. Navaresete fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom.

– Jeg har fått tilbake en del symptomer, som jeg hadde i 2014, på svimmelhet og det som følger med. Så jeg kommer nok til å ta en pause og bli sykmeldt en stund fremover, sier Navarsete til NRK.

I forrige uke fortalte Navarsete Aftenposten at hun hadde blitt kontaktet av en av personene som behandlet henne i 2014.

– Jeg blir fortsatt fulgt opp av psykologen. Denne uken tok behandlende lege kontakt for å spørre hvordan jeg hadde det, og det synes jeg var veldig godt. Det er klart at når det blir så massivt, så er det fint å få en melding om at «jeg er her hvis du trenger en prat», sa Navarsete til Aftenposten.

Krever svar om meldingen

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har krevd at den som sendte meldingen, må melde seg senest i løpet av onsdag. Dersom ingen melder seg, vil saken bli politianmeldt.

Meldingen ble sendt av en eller flere av ti menn som var samlet på en hyttetur i februar 2016. Åtte av de ti har, eller har hatt, svært fremtredende verv i Sp. De har alle nektet for å ha sendt meldingen.

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som i tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.