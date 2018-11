«Kjære politikere: Om dere først skal drikke bort fellesskapets midler, kan dere i minste ha ryggrad nok til å stå for det?», skriver Peter E. Langsæther, valgforsker og doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, på Twitter.

Kjære politikere: Om dere først skal drikke bort fellesskapets midler, kan dere i minste ha ryggrad nok til å stå for det? Bra at @Aftenposten holder trykket oppe på manglende innsyn.https://t.co/G8NigtLqef — Peter E. Langsæther (@PeterLangst) November 20, 2018

Han er en av mange som har reagert på sakene fra Aftenposten de siste dagene.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Frp og Høyre bruker betraktelig mye mer på fest og sosial moro enn det statsansatte har lov til.

Tirsdag skrev Aftenposten om hvordan regjeringspartiene leide inn toppetasje og takterrasse hos det eksklusive varemagasinet Steen & Strøm i Oslo for å feire seg selv.

Universitetet i Oslo

– Kan bidra til politikerforakt

– Jeg tror dette er eksempler som kan bidra til politikerforakt, sier Langsæter til Aftenposten.

Fra 2013 til 2017 brukte stortingsgruppene 9,6 millioner kroner på fester og sosiale arrangementer, viser årsregnskapene, men hverken Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre eller Sp vil vise hva de bruker fellesskapets penger på.

Langsæther er en av dem som reagerer.

– Det er flere partier som møter seg selv i døren her, for eksempel Frp, som har gitt uttrykk for at de er kritiske til romslig offentlig pengebruk. Da ser det ikke veldig bra ut når de selv driver med noe som fremstår som sløsing med offentlige midler. Det samme gjelder partier som Venstre og Arbeiderpartiet, som gir uttrykk for at de er opptatt av åpenhet, men ikke vil gi detaljert innsyn i regnskapene sine.

Han tror likevel ikke dette vil få noen konsekvenser for partiene ved neste valg.

– Slik ting ofte blir glemt frem mot valgene, med mindre det kommer frem veldig kort tid før.

– Pampevelde!

Han er langt fra alene. På Twitter har ikke reaksjonene latt vente på seg.

«Som offentlig ansatt må jeg betale 200 kr for julebordet. Som offentlig ansatt må jeg betale for å parkere på jobben. Ikke spør dere hvorfor politikerforakt fortsatt er et tema», skriver lærer Åge Hvistein.

Som offentlig ansatt må jeg betale 200 kr for julebordet. Som offentlig ansatt må jeg betale for å parkere på jobben. Ikke spør dere hvorfor politikerforakt fortsatt er et tema. https://t.co/aZMUkHwR92 — Åge Hvitstein (@AHvitstein) November 20, 2018

Andre kaller det «pampevelde», «skittent» og «provoserende». At politikerne ønsker egne regler for seg selv provoserer.

«De skaper en overklasse av politisk elite og bevilger seg luksus kombinert med ansvarsfrihet.», skriver twitterbruker Tore Flø Brekke.

En annen forteller hvordan han egenhendig måtte arrangerte grillfest for samboerens avdeling på Ahus, ettersom det ikke fantes penger til sommerfest.

«Dette provoserer noe så jævlig. I sommer hadde ikke samboers avdeling på Ahus penger til sommerfest. Da ble jeg så forbanna at jeg arr grillfest for dem. Det fortjente de», skriver Knut Johannessen.

Pampevelde! De skaper en overklasse av politisk elite og bevilger seg luksus kombinert med ansvarsfrihet. Dette er skittent! https://t.co/z6tI2GMMuG — Tore Flø Brekke (@brekke87) November 20, 2018

Dette provoserer noe så jævlig. I sommer hadde ikke samboers avdeling på Ahus penger til sommerfest. Da ble jeg så forbanna at jeg arr grillfest for dem. Det fortjente de. https://t.co/oYxgYkM2ZX — Knut Johannessen (@voxpopulinor) November 20, 2018

I mange land i verden er demokratiet bare en illusjon pga at nettopp slike forhold har tatt av. Dette skal man IKKE ta lett på. https://t.co/VOzkv9TcI8 — Knekt Vinylplate (@MangoPapaya6) November 20, 2018

Åpenhet

Idrettsforbundet fikk hard medfart fra flere politikere for mangelen på åpenhet om bruk av offentlige midler. Nå nekter fem av partigruppene å gi offentligheten den samme innsikten de krevde den gang.

– Det blir helt feil at de politiske partiene skal ha et annet sett åpenhetsregler enn idretten, sa visepresident i Norges Håndballforbund, Ole Jørstad, mandag.

Langsæther mener det er noen prinsippielle forskjeller mellom politikken og idretten, men mener begge er avhengig av åpenhet.

– Det virker naturlig at partiene bør praktisere samme åpenhet rundt bruk av offentlige midler som de krever av andre. I begge tilfellene handler det om tillit: Det er avgjørende at politikerne, som forvalter fellesskapets midler, har høy tillit, og det er viktig for lederne i idrettsbevegelsen, som er bygget på frivillighet, at de har høy tillit. For å få til det, så må man ha åpenhet, sier Langsæthter.

Han sier han er overrasket over det som har kommet frem.

– Jeg er litt overrasket at det er snakk om så mye penger, men det er mulig jeg har vært litt naiv.