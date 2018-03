Senterpartiet bekrefter fredag formiddag at det vil stemme for et mistillitsforslaget mot Frp-statsråden.

Dermed er det KrF som avgjør Listhaugs skjebne. Ap, SV og MDG bekreftet allerede torsdag at de vil støtte mistillitsforslaget fra Rødt. Dersom KrF også stemmer for, har forslaget flertall.

– Vi freder ikke Sylvi Listhaug som justisminister. Vi er forberedt på å stemme for mistillitsforslaget tirsdag, men Erna Solberg har nå en mulighet til å unngå en slik runde i Stortinget, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dagen i går viser at Listhaug har ikke den nødvendige ydmykheten og lydhørheten, sier han og påpeker at justisministeren har en helt spesiell rolle.

– Det er den rollen, utenom statsministeren, som blir satt på de største prøvene. Det handler om beredskap og om å dempe hatretorikk, sier Vedum.

KrF har vagt å kalle inn landsstyret mandag for å avgjøre spørsmålet om partiet vil stemme for mistillit.

Landsstyret består av tilsammen 37 medlemmer. Det består av representanter fra sentralstyret, lederne i fylkeslagene, representanter fra stortingsgruppen, ansatte og nestlederne i KrF Kvinner og KrFU.

KrF i tenkeboksen

Den politiske situasjonen endret seg dramatisk i løpet av morgentimene fredag.

– Ingen kommentar.

Det sier KrFs nestleder i stortingsgruppen, Hans Fredrik Grøvan, på Aftenpostens spørsmål om faren for mistillit mot Sylvi Listhaug øker.

– Vi har ingen ting å melde fra gruppemøtet, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold.

I et Facebook-innlegg publisert torsdag kveld oppfordret han Listhaug til å trekke seg.

KrFs stortingsgruppe har vært samlet i morges for å drøfte den alvorlige situasjonen som har oppstått etter Listhaugs opptreden i Stortinget torsdag.

Grøvan sier situasjonen er «alvorlig», og det kommer klart frem ved at fremtredende KrF-ere både i stortingsgruppen og partiet forøvrig har gitt uttrykk for at tilliten til Listhaug er borte, og at hun derfor bør trekke seg eller risikere å bli kastet av stortingsflertallet.

– Foreløpig har vi ikke konkludert. Vi konsentrerer oss om tillit eller ikke tillit til en bestemt statsråd, sier Grøvan.

Han signaliserer med det antagelig kjernespørsmålet for KrF: Hvordan uttrykke den sterke misnøyen med Listhaug uten samtidig å felle statsminister Erna Solbergs regjering? Partiet støttet Solberg i valgkampen.

Grøvan bekrefter at spørsmålet i virkeligheten også dreier seg om muligheten for å bidra til regjeringskrise og at Solberg-regjeringen går.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at spørsmål om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, kun vil bli besvart i Stortinget.

Mulig regjeringskrise

Både Senterpartiet og KrF har i dag hatt gruppemøter på Stortinget for å avgjøre om de vil støtte mistillitsforslaget mot Listhaug. Etter møtet ville ikke KrF-leder Knut Arild Hareide si om KrF har konkludert.

– Vi har naturlig nok diskutert forslaget, men jeg har ingen ting å melde på bakgrunn av det møtet, sa Hareide på vei ut fra møtet.

Ved 11.40-tiden sitter Hareide i møte med blant annet nestleder i gruppen, Hans Fredrik Grøvan, generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og personer fra informasjonsapparatet. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som er i permisjon, har også vært til stede på møter i formiddag.

I går ettermiddag var signalene fra KrF at den sterke kritikken som ble vedtatt mot Listhaug i Stortinget torsdag, var en tilstrekkelig reaksjon. Justisministeren fikk sterk kritikk, den kraftigste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd uten å erklære mistillit.

Provosert av Listhaugs uthaling

Men måten opposisjonen måtte hale «unnskyldningene» ut av Listhaug på, har åpenbart provosert mange KrF-ere sterkere enn partiledelsen først fanget opp.

Det er et uhyre dramatisk valg partiet står overfor ettersom Regjeringens liv nå kan ligge i potten, og ved at KrF med dette valget også kan komme til å knytte seg mye sterkere til Ap, SV og Sp.

Det er partiet Rødt som har fremmet mistillitsforslaget. Selv om Listhaug gikk opp på talerstolen fire ganger og uttrykte «unnskyld» i 17 varianter, beroliget det ikke på noen måte opposisjonen.

Ber Listhaug gå av

Geir Bekkevold i KrF mener justisministeren bør trekke seg.

«Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg», skrev Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

Kritikken kom etter Listhaugs mye omdiskuterte utspill på Facebook, der hun sa at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.