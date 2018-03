Den politiske situasjonen har endret seg dramatisk i løpet av morgentimene.

– Ingen kommentar. Det sier KrFs nestleder i stortingsgruppen Hans Fredrik Grøvan på Aftenpostens spørsmål om faren for mistillit mot Sylvi Listhaug øker.

– Vi har ingen ting å melde fra gruppemøtet, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som oppfordret Listhaug til å trekke seg i et Facebook-innlegg publisert torsdag kveld.

KrFs stortingsgruppe har vært samlet i morges for å drøfte den alvorlige situasjonen som har oppstått etter Listhaugs opptreden i Stortinget torsdag.

Grøvan sier situasjonen er «alvorlig», og det kommer klart frem ved at fremtredende KrF-ere både i stortingsgruppen og partiet har gitt uttrykk for at tilliten til Listhaug er borte, og at hun derfor bør trekke seg eller risikere å bli kastet av stortingsflertallet.

Grøvan bekrefter at spørsmålet i virkeligheten også dreier seg om muligheten for å bidra til regjeringskrise og at Solberg-regjeringen går.

Hektisk møteaktivitet

Både Senterpartiet og KrF har i dag hatt gruppemøter på Stortinget for å avgjøre om de vil støtte mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Etter møtene ville ikke KrF-leder Knut Arild Hareide eller Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum si om partiene har konkludert.

– Vi har naturlig nok diskutert forslaget, men jeg har ingen ting å melde på bakgrunn av det møtet, sa Hareide på vei ut fra møtet.

– Vi har hatt et godt møte og en god drøfting. Vi kommer tilbake med en konklusjon senere, sa Vedum til TV2 etter møtet.

Både Hareide og Slagsvold Vedum sitter i øyeblikket i samtaler med nære medarbeidere for å vurdere den dramatiske situasjonen som har oppstått. Sannsynligvis er det også utstrakt telefonisk kontakt med tillitsvalgte i partiet for å lodde stemningen.

Kilder i KrF utelukker ikke at partiets landsstyre vil bli innkalt over helgen for å ta beslutningen om å stille seg bak mistillitsforslaget, og i tilfelle høyst sannsynligvis regjeringskrise.

– Det er et godt spørsmål, svarer Hareide på Aftenpostens spørsmål om landsstyret vil bli innkalt.

I går ettermiddag var signalene fra KrF at den sterke kritikken som fremkom mot Listhaug i forslaget som ble vedtatt i Stortinget torsdag, var en tilstrekkelig reaksjon.

Men måten opposisjonen måtte hale «unnskyldningene» ut av Listhaug har åpenbart provosert mange i KrF sterkere enn partiledelsen først fanget opp.

Det er et uhyre dramatisk valg partiet står over for ettersom Regjeringens liv nå kan ligge i potten, og at KrF med dette valget også kan komme til å knytte seg mye sterkere til Ap, Sv og Sp.

Det er partiet Rødt som har fremmet mistillitsforslaget. Og partiet har fått stor støtte det siste døgnet etter den dramatiske seansen i stortingssalen torsdag. Selv om Listhaug gikk opp på talerstolen fire ganger og uttrykte «unnskyld» i 17 varianter, beroliget det ikke på noen måte opposisjonen.

Ap, SV og MDG bekreftet allerede torsdag ettermiddag at de vil støtte mistillisforslaget. Dermed er det Sp og KrF som sitter med nøkkelen til ikke bare Listhaug, men nå også hele Solberg-regjeringens skjebne.

Kan bli regjeringskrise

– Hvis stortingsflertallet erklærer mistillit, kan det i ytterste konsekvens bli regjeringskrise. Det er det KrF frykter, sier Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg til NRK.

KrF-leder Knut Arild Hareide ville i går ikke si om partiet ville støtte mistillitsforslaget, men at partiet må vurdere det.

– Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, og det er ikke gjort. Det er til vurdering, naturlig nok, sa Knut Arild Hareide under Debatten på NRK torsdag kveld.

Ber Listhaug gå av

Geir Bekkevold i KrF mener justisministeren bør trekke seg.

– Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg, skrev Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

Torsdag fikk justisministeren sterk kritikk, den sterkeste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd, uten å erklære mistillit.

Kritikken kom etter Listhaugs mye omdiskuterte utspill på Facebook, der hun sa at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.