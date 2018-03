Ledertrioen i KrF samlet før skjebnemøtet

– Pågangen har vært stor gjennom helgen, sier Hareide.

Han bekrefter at han gjennom helgen har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg (H), men vil ikke si noe mer om innholdet i samtalene.

Kl. 12 mandag vil KrF-lederen holde en innledning for partiets landsstyre, som er samlet på Stortinget. Deretter vil møtet bli lukket for pressen mens partitoppene tar stilling til mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Men allerede rett før kl. 9.15 mandag møtte Hareide sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet som kan felle Regjeringen.

– Dette er helt klart en vanskelig sak for oss, sa Bollestad på vei inn til møtet.

Presset på partiets åtte stortingsrepresentanter er formidabelt. Selv om tilliten deres til Listhaug er tynnslitt, er det langt mellom dem i partiet som ønsker en regjeringskrise.

– Det strømmer på med eposter og henvendelser i alle kanaler, men langt ifra alle kommer fra partimedlemmer, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i KrF.

Veteraner rådgir partiet

En god illustrasjon på krysspresset som Hareide og resten av stortingsgruppa nå befinner seg i, er helgens uttalelser fra to av partiets veteraner. Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland slo overfor VG fast at hun ikke misunner Hareide den situasjonen han er i nå.

– Men jeg tenker at KrF må ha is i magen og gjøre det de mener er rett. Man skal ikke bare være strategisk. Regjeringen har selv et ansvar, sa hun.

Fra tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen kom det signaler som tolkes i en litt annen retning:

– Dersom KrF velger å stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, må det være fordi man nå ønsker et sideskifte i politikken. I tilfelle et historisk sideskifte, skrev han på Facebook.

På pinebenken til tirsdag?

Samtlige opposisjonspartier med unntak av KrF har sagt at de vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt mot justisministeren når det kommer til behandling tirsdag.

KrF er på vippen, og det er partiets stortingsgruppe som i realiteten avgjør saken.

– Rådet fra landsstyret til stortingsgruppen vil veie tungt, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset.

Samtidig kan rådet være så sprikende eller så åpent formulert at KrFs endelige svar på statsminister Erna Solbergs (H) ventede kabinettsspørsmål, først vil komme under selve debatten i Stortinget.

Ikke aktuelt med kompromiss

Mandag morgen slo Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, fast at det ikke er aktuelt med en kompromissløsning hvor Listhaug skifter statsrådpost, slik blant andre Ap-leder Støre har åpnet for.

– De som sitter i opposisjon, skal ikke bestemme hvem som skal inneha de ulike postene i regjeringen. Det er en veldig spesiell sak og en helt ny form for parlamentarisme, sa Helleland til NRK.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide har luftet en slik løsning.

– KrF har sikkert mange vanskelige avveininger, men de bør tenke på at de ga klar støtte til Erna Solberg som statsminister ved valget i september. Det bør telle litt, sa Trond Helleland også.