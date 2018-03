Hagen reagerer kraftig på Jensens KrF-flørt

– Det er helt uaktuelt å belønne Knut Arild Hareide og KrF gjennom å åpne for å ta dem inn i regjering, like etter at de har støttet et mistillitsforslag og sørget for at Sylvi Listhaug må gå av som statsråd, sier Hagen til VG.

Han mener et regjeringssamarbeid bør være helt uaktuelt å snakke om, og tror ikke han er den eneste som reagerer.

– Det er mange velgere og Frp-tillitsvalgte som er rasende på KrF fordi de tok føringen for å fjerne Sylvi Listhaug fra jobben som justisminister. Da blir det helt feil å si at vi er positive til å få dem inn i regjering, fortsetter han.

Onsdag sa Jensen til avisen at hun ønsker et regjeringssamarbeid for å styrke den borgerlige siden i Norge og sikre at Jonas Gahr Støre (Ap) «holdes langt unna regjeringskontorene i mange år».