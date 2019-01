– Vi krever innstramminger særlig i familiegjenforeninger. Når flyktninger reiser til hjemlandet på ferie eller for å hilse på familien, reagerer vanlige velgere, sier Carl I. Hagen.

– De har fått beskyttelse fordi de er truet på livet. Da snakker vi om ren immigrasjon til Velferdslandet Norge som sikrer dem mat, bolig, utdanning og helse, mener Hagen.

Ifølge Hagen er det et «voksende raseri i befolkningen» mot slike hjemreiser.

Hagen og justisminister Tor Mikkel Wara ble invitert sammen til å komme med innspill til partiets forhandlere på Gran.

– Jeg vil gi honnør til partiledelsen for at de involverer stortingsgruppen og andre mye mer enn på Jeløya, sier Hagen og legger til:

– Jeg tror ikke ledelsen velger å gå til landsstyret for å få godkjent avtalen, uten at de er rimelig sikre på den får flertall. De viser en helt annen respekt for grasrota i partiet nå. Jeg var ikke involvert i Jeløya i det hele tatt.

– Tror ikke Siv prøver seg en gang til

– I hvilken egenskap ble du invitert nå?

– Jeg forventer at det er som Carl I. Hagen, partiformann i 28 år.

– Er dette et signal om styrke eller svakhet for partiet?

– Det er en styrke for da får de andre partiene vite at våre forhandlere er avhengig av å ha partiet i ryggen. Det verste som kan skje for Siv er å anbefale noe for landsstyret som det sier nei til. Jeg tror ikke de prøver seg en gang til, sier Hagen.

I møtet med Frps forhandlere kom han med klare krav til innstramminger:

Hvis du drar på ferie til et land du nylig flyktet fra, må det få konsekvenser for oppholdstillatelsen eller velferdsytelsene.

En klar regel om at de som har fått bosetning som flyktning i for eksempel Svolvær ikke skal kunne flytte på seg til for eksempel Oslo før de er selvforsørgende.

Det totale antallet asylsøkere og flyktninger må reduseres i 2020–21. Vekst i familiegjenforening må telle med som asylsøkere.

En setning i Gran-plattformen om at «Inntil videre ber ikke staten Oslo om å ta imot flere flyktninger». IMDi har bedt hovedstaden om å ta imot 250 flyktninger i 2019.

Hagen: Alle andre elsker bompenger

– Dette er viktig for Oslo som har store integreringsproblemer. Vi bør slippe å ta imot flere flyktninger. Vi har mer enn nok problemer med de vi har, sier Hagen, som mener dagens 3000 flyktninger er «veldig høyt og ikke bør overstiges».

I tillegg tok Hagen opp kravet om at det totale skatte- og avgiftsnivået ikke må opp.

– KrF har spilt inn en masse utgiftsøkninger som de vil finansiere med skatteøkninger. Mitt budskap er: Glem det, sier Hagen.

Han ønsker også å fjerne bomringen og innføre forbedringer «sett med bilistenes øyne». Men håpet er ikke stort:

– Alle andre nesten elsker bompengene, sier han lakonisk.

Hagen er for øvrig «sjokkert» over at KrF-leder Knut Arild Hareide deltar aktiv i forhandlingene og har møtt KrFs forhandlere på Gran.

– Jeg tror at Hareide gjør hva han kan for å sabotere forhandlingene. Han sa at hvis han ikke vant frem på landsmøtet, ville han gå av. Det ville aldri kunne skjedd i et annet parti at en partileder drev åpen fraksjonsvirksomhet mot sitt eget landsmøtevedtak, sier Frp-veteranen.