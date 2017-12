DN: Støre kaller Trond Giske inn på teppet etter nye varsler

Aps leder Jonas Gahr Støre skal ha kalt inn Giske for å konfrontere ham med det som skal være upassende oppførsel.

Avisen skriver at historiene skal handle om dårlig oppførsel i enkeltsituasjoner, men også upassende oppførsel over lengre tid.

Flere av kvinnene har ifølge Dagens Næringsliv sentrale roller i partiet, og Støre skal personlig ha snakket med flere av dem, skriver Dagens Næringsliv.

Flere medier får bekreftet møtet

NRK skal ha fått bekreftet at Støre er direkte involvert i håndteringen av varslene, og at et møte skal finne sted før jul. Også Adresseavisen får bekreftet at det foreligger varsler som Støre har håndert, og nå skal ha møte med Giske om.

Varslene skal dreie seg om nye hendelser og er ikke blant de bekymringsmeldingene og varslene DN tidligere har omtalt.

Ifølge avisen har varslene blitt håndtert med Støre direkte, ikke via partisekretær Kjersti Stenseng eller leder i kvinnenettverket Anniken Huitfeldt slik rutinen ville tilsi.

Har ikke villet kommentere de nye sakene

DN har bedt om kommentar fra Giske, som ikke hadde returnert henvendelsen onsdag ettermiddag. Støre har ikke villet kommentere saken.

Hverken Støre eller Giske har hittil besvart Aftenpostens henvendelser.

Støre avviste på Politisk kvarter fredag i forrige uke, at Giske har oppført seg upassende. Trond Giske avviste så sent som tirsdag en påstand om upassende oppførsel overfor Dagens Næringsliv.