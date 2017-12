Støre kaller Trond Giske inn på teppet etter nye varsler

– Total politisk lammelse. Slik beskriver en sentral Ap-politiker situasjonen i partiet overfor Aftenposten onsdag kveld.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var ikke tilgjengelig for mediene onsdag kveld ved 1900-tiden.

Hans nærmeste rådgivere vil verken bekrefte eller avkrefte DNs nyhet onsdag ettermiddag:

Aps leder Jonas Gahr Støre skal ha kalt inn Giske for å konfrontere ham med det som skal være nye varsler om upassende oppførsel.

Spørsmålet om Giskes oppførsel har med dette endret seg til en helt ny og ekstraordinært alvorlig sak for ledelsen i landets største opposisjonsparti.

– Denne utviklingen med at Jonas har gått inn i saken, gir den en helt annen alvorlig karakter. Nå starter en posisjonering, sier kilden.

Dagens Næringsliv skriver at historiene skal handle om dårlig oppførsel i enkeltsituasjoner, men også upassende oppførsel over lengre tid.

Flere av kvinnene har ifølge Dagens Næringsliv sentrale roller i partiet, og Støre skal personlig ha snakket med flere av dem, skriver Dagens Næringsliv.

Flere medier får bekreftet møtet

NRK, Adresseavisen og Aftenposten har også fått bekreftet at Støre er direkte involvert i håndteringen av varslene, og at et møte skal finne sted før jul.

Varslene skal dreie seg om nye hendelser og er ikke blant de bekymringsmeldingene og varslene DN tidligere har omtalt.

Ifølge avisen har varslene blitt håndtert med Støre direkte, ikke via partisekretær Kjersti Stenseng slik rutinen ville tilsi, eller leder i kvinnenettverket, Anniken Huitfeldt.

Aftenposten får bekreftet at Stenseng er involvert i sakene nå.

Har ikke villet kommentere de nye sakene

DN har bedt om kommentar fra Giske, som ikke hadde returnert henvendelsen onsdag ettermiddag. Adressevisen var onsdag kveld i kontakt med Giske. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Giske har hittil ikke besvart Aftenpostens henvendelser. Det har heller ikke Støre, men han la ut følgende melding på Facebook onsdag kveld:

– Angående kveldens oppslag om varsling av saker i Arbeiderpartiet. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker i kveld. Men jeg vil igjen understreke at alle varsler som kommer til vårt parti, blir tatt på alvor. Jeg har full tillit til at partikontoret og partisekretæren håndterer varsler på en skikkelig måte, skriver Jonas Gahr Støre på sine Facebook-sider onsdag kveld.

Støre: – Ikke maktkamp

Støre har flere ganger avvist antydningene om at det foregår en maktkamp i Ap, noe som er blitt trukket frem som en mulig forklaring på hvorfor anklagene mot Giske dukker opp nå. Poenget ble blant annet berørt i en VG-artikkel nylig.

DN har tidligere skrevet at det vakte sterke reaksjoner da Anniken Huitfeldt i et lukket møte i Aps stortingsgruppe tidligere i desember advarte partifellene mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet. Huitfeldt er leder i Aps kvinnenettverk.

I et intervju med VG går flere Ap-topper onsdag kveld ut og advarer mot «giftig partikultur» i et opprop om sextrakassering. Oppropet er underskrevet av seks kvinner og en mann i partiets største fylkeslag, Oslo Ap.

Underskriverne innrømmer at de i lengre tid har «kviet» seg for å uttale seg offentlig om seksuell trakassering og #metoo-kampanjen.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at det er skapt inntrykk av at de som sier ifra kan mistenkeliggjøres. Slik kan vi ikke ha det, sier Rina Mariann Hansen til VG. Hun er kultur- og idrettsbyråd i Oslo og blant de syv som har underskrevet oppropet.

