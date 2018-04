Det danske formannskapet har lenge jobbet for en erklæring som skal gjøre det vanskeligere for asylsøkere å få prøvet sakene sine ved domstolen i Strasbourg. Dette er en prosess som har foregått i det stille. Men tirsdag må justisminister Tor Mikkel Wara stå skolerett i Stortinget om hva som har skjedd.

Det danske formannskapet har møtt betydelig motstand i de andre medlemslandene i Europarådet, som er vaktbikkje for menneskerettigheter i Europa.

SVs Petter Eide fikk onsdag kveld presidentskapet med på at saken skal hastebehandles i Stortinget. Hans mål er å gjøre det klart at Norge ikke støtter at det skal bli vanskeligere for asylsøkere å få prøvd saken sin for menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Gått under radaren

Eide, som tidligere har vært generalsekretær i Amnesty International, sier at denne saken ikke er drøftet med Stortinget eller fagmiljøene. Noe han finner merkelig.

Eide viser til at Norge ikke har aktivt gått imot formuleringene som kan begrense domstolens muligheter til å prøve asylsaker som er ferdigbehandlet i nasjonale domstoler. På den måte sikre at internasjonale konvensjoner overholdes.

Fakta: Europarådet Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere. Organisasjonen ble opprettet den 5. mai 1949, og er dermed blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon som fulgte i kjølvannet av den annen verdenskrig. Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i sine medlemsland.

Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstol. Domstolens rettspraksis har vært betydningsfull for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa, og den har tjent som modell for menneskerettsdomstoler i andre deler av verden.

Europarådet vedtar både konvensjoner, anbefalinger (rekommandasjoner) og resolusjoner. Organisasjonens to offisielle språk er engelsk og fransk. Europarådets sekretariat har om lag 1 800 ansatte.

Generalsekretær er Thorbjørn Jagland.

Har Norge snudd?

Justisminister Tor Mikkel Wara skriver i et skriftlig svar til Eide at Norge ikke har uttrykt støtte til forslaget om å omtale prøving av asyl- og innvandrersaker særskilt.

Via sin informasjonsavdeling gir han beskjed om at brevet til SV tjener som svar på de spørsmålene Aftenposten har stilt - blant annet om hvorfor Stortinget ikke er involvert i denne saken.

Ifølge Eide samsvarer det lite med det som har sivet ut fra forhandlingene tidligere. Hva Norge egentlig har ment om de kontroversielle forslagene har vært etterlyst. I tillegg er det utkastet til erklæring som skal behandlers i København torsdag ikke offentlig.

Eide mener at Norge og Danmark i denne saken har forsøkt å få til begrensninger i menneskerettighetsdomstolens praksis, men at de nå har snudd fordi motstanden er for stor.

Stortinget må ha eierskap

Men han viser til at saken har en annen og mer prinsipiell side.

Eide reagerer på at Regjeringen har innledet forhandlinger om en erklæring som påvirker Norges forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Selv om erklæringen som vedtas i København ikke er rettslige bindende, har den betydning for å behandling av menneskerettighetsbrudd.

– Dette handler om tilknytning til internasjonale konvensjoner. Selv om ikke konvensjon en endres vil erklæringen ha noe å si for hva slags kompetanse domstolen skal ha. Derfor vil det være viktig tirsdag å markere at dette er den type saker som Stortinget skal ha eierskap til, avslutter han.