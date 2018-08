Kringkastingssjef etter kritikk av Sandberg-håndteringen: – Som medier må vi tåle den diskusjonen

Tirsdag raste Per Sandberg mot norske mediers håndtering av hans Iran-tur og behandlingen av kjæresten Bahareh Letnes. Erna Solberg kalte også norske journalister «blodtørstige» i forbindelse med saken.

På lederplass torsdag ba Aftenposten statsminister Erna Solberg beklage bruken av karakteristikken «blodtørstig».

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg til Aftenposten tirsdag.

«Det er dramatisk språkbruk fra den ellers sindige statsministeren» står det videre i lederen, som poengterer at signaler fra regjeringssjefen blir enda viktigere i en tid hvor pressefriheten er under press av populister flere steder i verden.

I ettertid har Solberg trukket uttalelsen.

– Nei, jeg mener ikke at journalister er blodtørstige. Og det er det ingen grunn til å ta ut av det sitatet. Men pressen må huske at det er grenser for hva en statsminister kan svare på, sa Solberg til NRK torsdag.

– Statsministeren har et særlig ansvar for hvilke ord hun bruker

I Dagsnytt 18 torsdag ble tematikken tatt opp. Der møttes Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen, kulturminister Trine Skei Grande, redaktør i Klassekampen Mari Skurdal og kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen for å diskutere medienes dekning av Per Sandberg-saken.

Espen Egil Hansen mener statsministeren opptrådte ryddig da hun presiserte uttalelsen.

– Statsministeren har et særlig ansvar for hvilke ord hun bruker – og når hun bruker dem. Derfor syntes vi det var uheldig det hun sa, men all honnør til hvordan hun ryddet opp i saken, sier han.

Han mener vi er heldige som har et debattklima i Norge som preges av tillit mellom presse og politikerne.

Til tross for Solbergs presisering hadde hun likevel fått støtte av andre politikere før debatten.

Tidligere på dagen hadde Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, uttalt til NRK at mediene må tåle kritikken fra statsministeren.

– Jeg skulle ønske mediene ikke gikk så kraftig i forsvar hver gang noen kritiserer dem. De bør heller velge å være åpne og reflektere over om ting bør gjøres på en litt annen måte fremover, sa hun til NRK.

Berit Roald/Scanpix

Må tåle diskusjonen

Redaktør i Klassekampen Mari Skurdal, mener også at dekningen av Per Sandbergs Iran-tur bør føre til refleksjoner i flere mediehus. Hun mener det har vært en tendens til at pressen har løpt i flokk og stilt de samme spørsmålene.

– Alle gikk etter samme vinkling og mengden ble et element i seg selv. Selvfølgelig skal media ettergå fakta, men det har også vært spekulasjoner i flere medier. Det er ikke gravejournalistikk, men insinuasjoner, sa Skurdal i debatten, og pekte spesielt på dekningen av Letnes i relasjon til Iran-regimet.

Letnes har avvist at hun har noen tilknytning til regimet i landet hun ble født.

Kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen understreker at det er viktig at man evaluerer og bruker tid på spørsmål om dekningen av saken ble gjort på en riktig måte.

– Som medier må vi tåle den diskusjonen, sa Eriksen, og la til:

– Men vi må ikke frykte å være kontroversielle. Jeg har stor forståelse for at Per Sandberg har hatt det vanskelig, men det gjør likevel ikke at journalistikken ikke nødvendigvis har legitimitet.

Tore Meek/NTB scanpix

Skei Grande: – Uenig i at politikere skal legge media til hovedfiende

Både Eriksen og Hansen har forståelse for at det kan virke som mediene ofte jaktet de samme vinklingene, men viste til årsaken bunnet i kjernen av saken om Sandberg.

– De spørsmålene som ble stilt er nok relativt like, men jeg tror det er en grunn til det. Denne saken handler ikke først og fremst om politikk, men om det er blitt begått brudd på sikkerhetsbestemmelsene og om han som statsråd har opptrådt uklokt. Det er ikke så mange spørsmål, men da kan det se litt likt ut, sier Hansen.

Kulturminister Skei Grande understreket viktigheten av å ha en årvåken presse.

– Mediene har en klar plikt til å grave i Sandberg-saken, og det er politikernes plikt å tåle dette. Jeg er uenig i at politikere skal legge media til hovedfiende, og ikke tåle at vi har gravende journalistikk, sa «medieministeren».

Hun presiserte imidlertid at hun forventet at alle redaksjoner vil evaluere sin egen dekning av Sandberg-saken.