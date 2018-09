De to ambassadørene Oda Sletnes (65) og Rolf Einar Fife (56) bytter plass. Sletnes overtar Fifes jobb i Paris og han etterfølger henne i Brussel. Det er klart etter at søkerlisten for Brussel nå er klar. Det er bare ambassadør Fife som har søkt og han var ønsket i stillingen av UDs ledelse.

Fife har sittet perioden ut i Paris og var blant annet på listen over søkere til Washington. Men nå skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) toppe laget som skal jobbe med brexit.

Erfaren jurist

Fife er UDs mest erfarne jurist med lang fartstid som sjef for rettsavdelingen. Når britene får avklart sitt forhold til EU, om det blir en hard eller myk brexit, starter de kompliserte forhandlingene med britene om bilaterale avtaler.

Fra før har utenriksråd Wegger Strømmen fått jobben som London-ambassadør.

I tillegg får Norge observere EUs forhandlinger med britene, grunnen er at Norge som EØS-land er sterkt påvirket av resultatet av disse forhandlingene.

Mange brexitfloker skal løses

Det er ventet at forhandlinger om nye fiskekvoter kan bli ett av de vanskeligste punktene når Norge og britene skal ordne sine bilaterale forbindelser. Trygde- og sosiale rettigheter for britiske borgere i Norge og norske borgere som bor, studerer, arbeider i de to landene, er ett annet punkt som er understreket som viktig. Regjeringen har identifisert en rekke punkter hvor Norge blir påvirket.

Alle ambassadørposter i de betydelige EU-landene vil i denne prosessen være viktig, men i disse brexittider vil London og Brussel peke seg ut som de viktigste.

Stillingen som ambassadør i Washington er ikke besatt og etter det Aftenposten vet er det vurdert å utlyse den på nytt. Dagens ambassadør Kåre Aas har sittet sin periode ut, men blir sittende til en ny er på plass.