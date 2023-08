Løper Støre fra vanlige folk?

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Mandag møtes Høyre-leder Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til folkemøte i Tromsø på NRK.

Renate, forteller om da hun mistet sin ufødte sønn, Erik, etter å ha blitt sendt hjem fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Sykehuset hadde ikke kapasitet til å fortsette å sette i gang fødselen, så vi ble sendt hjem. Da vi kom tilbake to dager senere, var det for sent for vår lille gutt. Han heter Erik og er verdens fineste lille gutt.

Til de to partilederne stilte hun spørsmål om hva de kan gjøre for å hindre at noe slikt noensinne skjer igjen.

Det var en gråtkvalt Høyre-leder som svarte.

– Vi har personalmangel, det betyr at vi må jobbe med å få nok sykepleiere og jordmødre til stede, sier hun.

Også statsministeren var tydelig berørt av tragedien.